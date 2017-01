Neujahrsanschlag auf Nachtclub in Istanbul - 39 Tote

- von Humeyra Pamuk und Nick Tattersall

Istanbul (Reuters) - Gleich zu Beginn des neuen Jahres wird die Türkei von einem weiteren Anschlag erschüttert: In Istanbul starben mindestens 39 Menschen, als ein Bewaffneter in der Nacht zum Sonntag in einem stark besuchten Nachtclub um sich schoss.

15 oder 16 Tote seien Ausländer, sagte Innenminister Süleyman Soylu. Die Behörden werteten die Schüsse als Terrorakt und sprachen von einem einzelnen Täter, der sich auf der Flucht befinde. "Es läuft eine Großfahndung", sagte Soylu. Medienberichten zufolge könnten es auch mehrere Angreifer gewesen sein. Wer hinter dem Attentat steckt und ob sich Deutsche unter den Opfern befinden, war zunächst unklar.

Der Anschlag auf eine Neujahrsfeier ereignete sich um 01.15 Uhr Ortszeit (23.15 Uhr MEZ) im bekannten Club Reina, der am Ufer der Bosporus-Meerenge liegt. Nach Behördenangaben schoss der Täter sich seinen Weg in den Club frei. Zunächst tötete er am Eingang einen Polizisten und einen Zivilisten und eröffnete dann das Feuer auf die Gäste im Innenraum. Zu dieser Zeit dürften sich dort bis zu 600 Menschen aufgehalten haben. Manche sprangen ins Wasser, um ihr Leben zu retten.

Nach Angaben des Innenministers wurden bislang 21 Leichen identifiziert, darunter 15 oder 16 Ausländer. Die türkische Regierung sprach von Opfern unter anderem aus Saudi-Arabien, Marokko, Libanon und Libyen. Auch eine Israelin soll unter den Toten sein. 69 Menschen werden den Behörden zufolge in Krankenhäusern behandelt, vier seien in kritischem Zustand.

ZEITUNG: ANGREIFER SPRACHEN ARABISCH

Der Angreifer benutzte offenbar ein Sturmgewehr, zu dieser Kategorie gehört beispielsweise eine Kalaschnikow. Unklarheit herrschte auch Stunden danach über die Zahl der Attentäter. Während Sahin und Innenminister Soylu auf eine einzelne Person Bezug nahmen, berichtete die Zeitung "Hürriyet" unter Berufung auf Augenzeugen von mehreren Angreifern, die Arabisch gesprochen hätten. Der Besitzer des Nachtclubs sagte dem Blatt zufolge, nach Berichten des US-Geheimdienstes über mögliche Anschläge seien die Sicherheitsvorkehrungen in den vergangenen zehn Tagen verstärkt worden.

Wenige Tage nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten herrschten zum Jahreswechsel in ganz Europa besondere Sicherheitsvorkehrungen für Silvesterfeierlichkeiten. Kürzlich hatte eine der Islamisten-Miliz IS nahestehende Gruppe Einzeltäter zu Attacken auf Feste, Versammlungen und Clubs aufgerufen. Der Angriff auf den Nachtclub Reina, zu dem sich zunächst niemand bekannte, erinnert an das Attentat auf die Pariser Konzerthalle Bataclan. Dort und in Bars und Restaurants in Frankreichs Hauptstadt töteten militante Islamisten im November 2015 insgesamt 130 Menschen.

Der Club Reina befindet sich auf der europäischen Seite von Istanbul im weltoffenen Stadtviertel Ortaköy. Er ist dort eine bekannte Ausgeh-Adresse und bei Einheimischen wie Touristen beliebt.

ERDOGAN: TÜRKEI LÄSST SICH NICHT INS CHAOS STÜRZEN

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen jede Form des Terrorismus an. Das Land werde vereint und mit kühlem Kopf bis zum Ende kämpfen und sich nicht ins Chaos stürzen lassen, hieß es in einer Erklärung Erdogans. Vor einem Monat hatte ein IS-Sprecher Unterstützer zu einer Anschlagswelle aufgefordert und als Ziel die Regierung in Ankara genannt, der er Abtrünnigkeit und Säkularismus vorwarf.

Die Türkei, die einer US-geführten Allianz im Kampf gegen die Islamisten-Miliz angehört, wurde im abgelaufenen Jahr von mehreren schweren Anschlägen erschüttert. So starben am 10. Dezember ebenfalls in Istanbul vor einem Fußballstadion 44 Menschen bei Bombenattentaten, zu denen sich radikale Kurden bekannten. Im Juni kamen etwa 45 Menschen ums Leben, als mutmaßliche IS-Mitglieder den Flughafen der Metropole angriffen. Hinzu kommt der versuchte Militärputsch im Juli, bei dem in Istanbul ebenfalls zahlreiche Menschen starben.

US-Präsident Barack Obama sprach der Türkei sein Beileid aus und bot den Behörden des Nato-Partners Unterstützung an, wie ein Sprecher Obamas mitteilte. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einem "menschenverachtenden, hinterhältigen" Terroranschlag.