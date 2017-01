Nicht fürs Normal-Depot: Die 10 teuersten Aktien der Welt 2017 | Nachricht | finanzen.net

Platz 11: Das Ranking

In diesem Ranking werden die zehn teuersten Aktien der Welt vorgestellt. Die Reihenfolge orientiert sich dabei an den aktuellen Börsenwerten der Aktien. Die Preise der Aktien beziehen sich auf den 12. Januar 2017 und sind in Euro umgerechnet.

Quelle: Quelle: finanzen.net, Bild: istockphoto