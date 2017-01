Noble Energy meldet Dividende

-Anzeige-

Der Energiekonzern Noble Energy (ISIN: US6550441058, NYSE: NBL) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von zehn US-Cents je Aktie auszahlen. Im Januar 2016 erfolgte eine Kürzung um acht Cents bzw. fast 45 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf den aktuellen Betrag. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,40 US-Dollar ausgeschüttet.Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 40,50 US-Dollar (Stand: 24. Januar 2017) einer derzeitigen Dividendenrendite von 0,99 Prozent. Die Ausschüttung an die Aktionäre erfolgt am 21. Februar 2017 (Record date: 6. Februar 2017).Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 910 Mio. US-Dollar nach 819 Mio. US-Dollar im Vorjahr.Seit Jahresbeginn liegt die Aktie an der Wall Street mit 6,36 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung liegt bei 17,22 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. Januar 2017).Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de