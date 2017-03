Nordrhein-Westfalen hat neue Daten über Steuerhinterzieher

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nordrhein-Westfalen will nach Angaben seines Finanzministers Norbert Walter-Borjans (SPD) europäischen Ländern neue Informationen aus einem aktuellen Datenpaket über mögliche Steuerbetrüger übersenden, das 5.600 Konten umfasst. Davon entfielen allein 2.821 Konten auf Belgien, 1.100 auf die Niederlande und 1.032 auf Frankreich. Darüber hinaus gebe es 2.000 Fälle in Deutschland, sagte Walter-Borjans bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Das Bundesland hat nach Angaben des Ministers bisher insgesamt elf Datenträger von Informanten erworben und dafür 17,9 Millionen Euro bezahlt. In der Folge hätten sich seit dem Frühjahr 2010 etwa 120.000 Bürger selbst angezeigt. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen lagen nach seinen Angaben bei 6 bis 7 Milliarden Euro.

Walter-Borjans forderte eine wirksamere Bekämpfung "von Steuerhinterziehung, aber auch Steuertrickserei". Gegen diese müsse man mit einer internationalen Vernetzung vorgehen. Dann gewinne man auch Spielräume zur Entlastung der Bürger und für Investitionen, sagte er vor dem Hintergrund von Steuerentlastungsankündigungen der Union im Wahlkampf. "Jeder, der im Moment mit dem Versprechen herumläuft, die Steuern zu senken, soll mir sagen, wie man das bezahlen kann", verlangte der nordrhein-westfälische Finanzminister. Nötig sei eine Gegenfinanzierung.

March 14, 2017

