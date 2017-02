Nordrhein-Westfalen verbietet BASF-Tochter Wintershall Fracking nach Gas

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)-- Der Öl- und Gasförderer Wintershall darf in Nordrhein-Westfalen nicht weiter nach Gas in Schiefergestein suchen. Wie die landesweit für den Bergbau zuständige Bezirksregierung Arnsberg mitteilte, hat sie "die Anträge der Wintershall Holding GmbH auf Verlängerung der Laufzeit von zwei Erlaubnissen zur Aufsuchung von Erdgas in den Suchfeldern "Ruhr" und "Rheinland" abgelehnt."

Die BASF-Tochter hatte Mitte vergangenen Jahres beantragt, in beiden Feldern drei weitere Jahre nach Erdgas fahnden zu dürfen. Wegen des vom Bundestag beschlossenen Fracking-Verbots in Schiefergestein, das am 11. Februar in Kraft tritt, hat die Behörde dem Antrag nun nicht stattgegeben.

Zudem ist nach dem ebenfalls kommende Woche in Kraft tretenden Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen die Gewinnung von Erdgas aus sogenannten unkonventionellen Lagerstätten mittels Einsatz der Fracking-Technologie ausgeschlossen. "Nach den der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Erkenntnissen ist eine spätere Gewinnung von Erdgas in den beiden Feldern auf Grund der geologischen Gegebenheiten nur mit Fracking möglich", führte die Bezirksregierung aus.

Ein Sprecher von Wintershall erklärte, man werde "zunächst die Ablehnung und deren Begründung ausführlich prüfen". Er nannte es "bedauerlich, dass ergebnisoffene Grundlagen-Forschung am Industrie-, Innovations- und Wissenschaftsstandort NRW nicht möglich ist".

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2017 09:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 24 AM EST 02-03-17