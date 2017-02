Norma mit leichtem Wachstum 2016

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verbindungstechnikkonzern Norma hat seine Ende vergangenen Jahres gesenkte Prognose für 2016 erreicht. Der Umsatz wuchs leicht um 0,6 Prozent auf 894,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei profitierte Norma von der Übernahme von Autoline, einem Produzenten von Steckverbindern. Das organische Wachstum lag bei 0,9 Prozent.

Das bereinigte EBITA nahm um 0,8 Prozent auf 157,5 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge blieb unverändert bei 17,6 Prozent.

Im November hatte Norma wegen des Einbruchs des US-Markts für Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen seine Umsatzprognose gesenkt, und organisch stabile Umsätze angekündigt, anstelle eines ursprünglich geplanten Wachstums.

Im vierten Quartal sanken die Umsätze um 0,7 Prozent auf 215,5 Millionen Euro. Das bereinigte EBITA verringerte sich um 2,1 Prozent auf 34,9 Millionen Euro, die entsprechende Marge auf 16,2 Prozent von 16,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: natali.schwab@wsj.com

DJG/nas/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2017 01:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 43 AM EST 02-15-17