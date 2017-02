OSRAM kauft den US-Beleuchtungsdienstleister Maneri-Agraz

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lichtkonzern OSRAM stärkt sein Servicegeschäft in den USA mit dem Zukauf der operativen Aktivitäten von Maneri-Agraz Enterprises. Damit erschließe sich das Servicegeschäft einen stärkeren Zugang im Süden und Südwesten der USA im Gewerbe- und Industriegeschäft, teilte die OSRAM Licht AG mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Maneri-Agraz Enterprises mit Sitz in Houston, Texas, sei ein profitabler Anbieter energieeffizienter Beleuchtungslösungen für Gewerbeeinrichtungen und Industrieanlagen und erziele auf US-Dollar-Basis einen Jahresumsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Zu den Kunden gehörten unter anderem große bekannte Lebensmittel- und Getränkeproduzenten und -vertriebe sowie Unternehmen und Einrichtungen aus den Bereichen Technologie und Aerospace.

Maneri-Agraz werde in Sylvania Lighting Solutions (SLS) integriert, ein Segment des Osram Geschäftsbereichs Lighting Solutions.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2017 09:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 24 AM EST 02-06-17