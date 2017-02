OTS: BLUME 2000 Blumen-Handelsgesellschaft mbH / Floristik-Krisengipfel in ...

Floristik-Krisengipfel in Hamburg: BLUME 2000 bringt die Branche an

einen Tisch (FOTO)

Hamburg (ots) -

Zu einem historischen Gipfeltreffen hatte BLUME 2000 die Branche

am vergangenen Samstag in Hamburg zusammengerufen, und alle deutschen

Branchengrößen der Floristik waren dem Ruf gefolgt. Die gemeinsame

Sorge um den Berufsnachwuchs und damit um die Existenz des gesamten

Berufsstandes ließen Eigeninteressen in den Hintergrund treten und

gemeinsame Lösungsansätze in den Fokus rücken. Ein Folgetreffen ist

bereits für April geplant. Die Floristikbranche hat Nachwuchssorgen:

Seit Jahren geht die Anzahl der Auszubildenden in allen deutschen

Bundesländern drastisch zurück. Gab es vor 15 Jahren noch über 8.000

Floristik-Auszubildende in Deutschland, so waren es im vergangenen

Jahr mit rund 2.700 nur noch ein Drittel so viele. Die Zahlen sind

alarmierend, und so hatte sich die Branche nun entschieden, auch

öffentlich ein Signal zu setzen: Auf Initiative von BLUME 2000 trafen

sich am vergangenen Samstag in Hamburg Vertreter aus den Bereichen

Schule, Fachverband, Handelskammer sowie von Fleurop und BLUME 2000,

um gemeinsam Lösungsansätze für eine Verbesserung der aktuellen

Ausbildungssituation in der Branche zu entwickeln.

Teilnehmer der öffentlichen Podiumsdiskussion mit den Thema

"Ausbildung in der Floristik - Ausblick und Perspektive" waren:

Klaus-Peter Schmidt, Präsident Berlin-Brandenburg des FDF

(Fachverband Deutscher Floristen), Dr. Stefan Gegg, Vorstand Fleurop

AG, Holger Otto, Aus- und Weiterbildungsberatung der Handelskammer

Hamburg, Dr. Jutta Peistrup, Prüferin Floristik bei der IHK, John

Langley, Gartenbotschafter und Floristmeister, sowie Alexander Zoern,

Geschäftsführer BLUME 2000. Moderiert wird der Dialog von Marcel U.

Schulz, Deutscher Meister der Floristen 2014 und Mitglied im IHK

Prüfungsausschuss.

"Zielgerichtete Nachwuchswerbung und eine positive

Öffentlichkeitsarbeit für den Beruf Florist/in sind das Gebot der

Stunde", so Alexander Zoern, Geschäftsführer BLUME 2000. "Wir freuen

uns, dass wir für dieses für unsere Branche so wichtige Thema der

Ausbildung die führenden Experten an einen Tisch holen konnten. Wir

haben das Thema durchaus kontrovers diskutiert - schließlich stehen

wir da draußen jeden Tag im Wettbewerb zueinander - aber alle

Beteiligten waren sich einig, dass die Branche jetzt ein starkes

Signal braucht, um den beunruhigenden Trend zu stoppen. Deshalb ist

dieser Schulterschluss für die Branche von zentraler Bedeutung."

Dabei ist die Nachfrage nach Blumen in Deutschland keineswegs

eingebrochen: Die Branche wächst, wenn auch moderat. Der jährliche

Umsatz lag 2014 bundesweit bei etwas mehr als 4, 7 Mrd. Euro.

Durchschnittlich geben die Menschen in Deutschland ca. 50 Euro im

Jahr für Schnittblumen und Topfpflanzen für den privaten Gebrauch

aus.

Für die rückläufigen Auszubildendenzahlen gibt es laut Alexander

Zoern dennoch mehrere Gründe: "Zum einen hat das Handwerk an sich in

unserer Gesellschaft an Wertschätzung und Anerkennung verloren. Zum

anderen fehlt es an Azubiplätzen, da immer weniger Floristenbetriebe

in Deutschland ausbilden. Der Branche ist es in den letzten Jahren

außerdem nicht gelungen, die Attraktivität und die Vorteile des

Berufes ausreichend herauszustellen. Betriebe müssen sich auf die

Bedürfnisse der jungen Menschen besser einstellen - sowohl, was die

Bezahlung als auch was Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten,

Arbeitszeitmodelle etc. betrifft." Am Ende, so Zoern, sei es eine

Spirale nach unten: "Wenn es weniger Floristen gibt, fehlt es an

Multiplikatoren, die die schönen Seiten dieses Berufes an Jugendliche

weitergeben könnten. Bundesweit hat der Beruf deshalb an Strahlkraft

verloren."

Die Podiumsteilnehmer haben in Hamburg daher vier Bereiche

identifiziert, in denen sich Ansatzpunkte für Lösungen dieser

Probleme finden lassen: Durch frühere, direktere und breitere

Ansprache der Jugendlichen muss der Bewerberpool vergrößert werden.

Junge Menschen müssen begeistert werden für dieses Handwerk und die

Vielseitigkeit dieses kreativen Berufs. Es müssen mehr

Ausbildungsbetriebe gewonnen werden. Und schließlich muss durch ein

attraktives Ausbildungsangebot die Abbrecherquote gesenkt werden -

viele Auszubildende brechen ihre Floristikausbildung vorzeitig ab,

die Quote liegt in der Branche bei durchschnittlich 40 %. Um zu

diesen Aktionsfeldern konkrete und nachhaltige Maßnahmenpläne zu

entwickeln, werden sich die Branchenvertreter bereits im kommenden

April erneut treffen.

Holger Otto von der Handelskammer Hamburg zeigte sich sehr

zufrieden mit dem Branchentreffen: "Es sind Veranstaltungen dieser

Art, die die positive Wahrnehmung des Floristenhandwerks in der

Öffentlichkeit stärken. Wir erhoffen uns dadurch künftig mehr

Bewerber für diesen schönen Beruf - und dann auch mehr Betriebe, die

ausbilden." Auch Fleurop-Vorstand Dr. Stefan Gegg bedankte sich bei

seinem Mitbewerber BLUME 2000 für dessen Initiative: "Für eine

florierende Floristikbranche, in der sowohl kleinere Fachbetriebe als

auch größere Unternehmen ihren Platz finden, müssen beide Seiten

bereit sein, aufeinander zuzugehen und voneinander zu lernen: Die

Handwerksbetriebe brauchen mehr System, die Systembetriebe mehr

Handwerk. Dieses Treffen war ein wichtiger erster Schritt in diese

Richtung."

Der Rahmen der Podiumsdiskussion wurde dem Thema mehr als gerecht:

Sie fand parallel zum Finale des bundesweiten und von BLUME 2000 ins

Leben gerufenen Floristik-Wettbewerbs für Auszubildende "AZUBINALE"

statt, an dem sich mehr als 150 Auszubildende aller Lehrjahre aus

ganz Deutschland beteiligt hatten. Siegerin des Wettbewerbs wurde

Sophia Bogie (2. Lehrjahr) aus Düsseldorf, den zweiten Platz belegte

Xenia Egoraev (1. Lehrjahr) aus Hamm in Westfalen, auf den dritten

Platz kam Mirjam Renz (3. Lehrjahr) aus Tübingen. Den Publikumspreis

erhielt Michelle Häusler (1. Lehrjahr) aus Hannover.

Über BLUME 2000 und die "AZUBINALE"

Leidenschaft für Pflanzen und das Floristenhandwerk, vereint mit

einem hohen Anspruch an Nachhaltigkeit und Qualität: Das ist BLUME

2000. Das Hamburger Unternehmen verbindet seit 1974 Stadtmenschen in

fast 90 Städten in Deutschland mit der Natur und wurde damit

Deutschlands größter Blumenfilialist - und größter Ausbilder der

Floristikbranche in Deutschland: Bei BLUME 2000 sind derzeit sind

rund 120 Auszubildende beschäftigt, 2017 werden weitere 110 Azubis

hinzukommen. Deutschlandweit kommt somit inzwischen jeder 10te Azubi,

der 2016 die Floristikausbildung begonnen hat, von BLUME 2000.

Mit dem bundesweiten Nachwuchswettbewerb "Die BLUME 2000

AZUBINALE" engagiert sich das Unternehmen daher aktiv in der

Nachwuchsförderung. Im September 2016 wurden Nachwuchsfloristen

erstmalig dazu aufgefordert, mit ihren floristischen Kreationen an

dem Wettbewerb teilzunehmen. Beim großen Finale am 4. Februar 2017 in

Hamburg werden die zehn Finalisten ihr Können jetzt unter den Augen

einer Fachjury und der interessierten Öffentlichkeit live unter

Beweis stellen. Weitere Informationen: www.blume2000.de/azubinale.

