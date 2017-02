OTS: De'Longhi Deutschland GmbH / Solides Wachstum, Innovationsoffensive: ...

Heute im Fokus

DAX knapp im Plus -- HHLA-Aktie bricht ein -- Commerzbank: Risikovorsorge drückt Gewinn -- thyssenkrupp kommt gut durchs erste Quartal -- Société Générale steigert Gewinn -- TOTAL, Infineon im Fokus

Tesla gewinnt in Beschleunigungstest gegen Porsche. Bringt Appple das iPhone 8 früher als erwartet? Nissan mit Gewinnrückgang. Heidelberger Druck setzt auf starkes Schlussquartal. Henkel will in USA offenbar erneut für Milliarden zukaufen. Piëch belastet in VW-Abgasskandal Ministerpräsident Weil