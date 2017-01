OTS: FibuNet GmbH / FibuNet GmbH fakturiert Dank work4all jetzt im ...

FibuNet GmbH fakturiert Dank work4all jetzt im ZUGFeRD-Format (FOTO)

Das übergreifend gültige, neue ZUGFeRD-Format ermöglicht es, den

Inhalt elektronischer PDF-Rechnungen auf Knopfdruck so zu erstellen,

dass alle buchungsrelevanten Daten auf Empfängerseite direkt

ausgelesen und automatisiert in die Vorkontierung übernommen werden

können. Die entsprechende Datenübernahme ist fehlerfrei, spart Zeit

und ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, die rechtlichen

GoBD-Anforderungen einhalten zu können. Grundlage dafür ist

allerdings, dass die ZUGFeRD-unterstützende Technologie sowohl auf

der Seite des fakturierenden Lieferanten als auch auf der Seite des

Kunden eingesetzt wird, der die Rechnung empfängt. Diese

Voraussetzung erfüllt work4all im Zusammenspiel mit FibuNet-webIC,

das die FibuNet GmbH als Nutzer von work4all seit Anfang 2017 in der

Fakturierung erfolgreich anwendet.

Das Softwaregeschäft der FibuNet GmbH umfasst im Wesentlichen

projektbezogene Softwarelizenzen und Dienstleistungen sowie

wiederkehrende Pflege- und Supportleistungen. Diese werden zum

Großteil zu Anfang eines Jahres für das entsprechende Kalenderjahr im

Voraus fakturiert.

FibuNet nutzt seit September 2013 die ERP-Software work4all in den

Schwerpunktbereichen Angebotswesen und Fakturierung. Neben dem

automatisierten Stammdatenabgleich über Webservices werden die in

work4all erstellten Rechnungen automatisch in die selbst genutzte

FibuNet-Software übertragen. Die work4all-Software wird derzeit von

15 Mitarbeitern genutzt.

Die bei FibuNet eingesetzte work4all-Version 10.6 unterstützt das

ZUGFeRD-Format, ist GoBD-zertifiziert und erfüllt damit

uneingeschränkt die gesetzlichen Anforderungen. Das Format der mit

work4all fakturierten Rechnungen beinhaltet sowohl die gescannte

Rechnung als Bild als auch die Rechnungsdaten im XML-Dateiformat.

Das bei FibuNet-Kunden eingesetzte Modul für die

Rechnungsbearbeitung, FibuNet webIC, unterstützt ebenfalls das

ZUGFeRD-Format. Aus den mit work4all erzeugten und per Mail

versendeten elektronischen Rechnungen im PDF-Format können

webIC-Nutzer auf Knopfdruck alle buchungsrelevanten Daten vollständig

und fehlerfrei in die Vorkontierung übernehmen. Die Eingangs-E-Mail

wird im gleichen Vorgang zusammen mit der PDF-Rechnung im webIC als

nicht löschbares Dokument archiviert.

Sämtliche Pflege- und Supportrechnungen für das Jahr 2017 wurden

nun bei FibuNet mit work4all erstmals komplett im ZUGFeRD-Format

erstellt und in einem Vorgang per Massenversand an rund 800 Kunden

verschickt. Die rund 100 FibuNet-Kunden, die das webIC-Modul

einsetzen, konnten damit die direkte Datenübernahme im ZUGFeRD-Format

erfolgreich praktizieren, ohne dass die entsprechenden Rechnungen

eingescannt, über eine gesonderte Extraktionssoftware erfasst oder

manuell nacherfasst werden mussten.

"Die mit work4all praktizierte Massenfakturierung und -versendung

funktioniert reibungslos. Der mit work4all in Verbindung mit ZUGFeRD

verbundene Nutzen ist für die FibuNet GmbH und ihre Kunden enorm", so

Doris Dreyer, geschäftsführende Gesellschafterin der FibuNet GmbH.

"Bisher zeitaufwändige Tätigkeiten, wie beispielweise formelle

Prüfungen, Nacherfassung von Daten, Fehlersuche und Fehlerkorrektur,

entfallen komplett. Wer das FibuNet webIC im Einsatz hat, kann die

strukturierten Daten ohne OCR-Erkennung direkt einlesen. Alles ist

GoBD-konform und erfüllt sämtliche gesetzlichen Anforderungen. Wir

freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit work4all diesen wegweisenden

Schritt auf so überzeugende Art und Weise gehen konnten."

Über work4all GmbH

Seit 1990 kümmert sich die work4all GmbH ausschließlich um ihr

Produkt work4all und dessen Weiterentwicklung. Im Laufe der Jahre

konnten ca. 650 Kunden - vom Einzelplatz bis hin zu 500 Anwendern -

in Deutschland und dem europäischen Ausland gewonnen werden.

Mit work4all werden kleine und mittelständische Unternehmen

adressiert, die außergewöhnlich schnell in die Lage versetzt werden,

effizient mit dem Programm zu arbeiten. Die work4all-Software ist

grundsätzlich branchenneutral und äußerst flexibel in seiner

Konfiguration für spezielle Anforderungen und Branchen.

In dem vielseitigen Kundenspektrum finden sich sowohl Fertigungs-

als auch Dienstleistungsunternehmen aus den folgenden Branchen:

Agenturen, Beratung, Biotechnologie, Brandschutz, Catering-Firmen,

Einzelfertigung, Elektronik, Erneuerbare Energien, Event-Agenturen,

Fensterbauer, Forschungsinstitute, Full-Service-Agenturen,

Handelsunternehmen, Handelsvertretungen, Handwerk,

Immobilienverwaltung, Industrievertretungen, Ingenieurbüros,

IT-Unternehmen, Konstruktionsbüros, Konzerne (CRM-Nutzung),

Labortechnik, Logistik, Maschinenbau, Medientechnik, Medizintechnik,

Messebau, Objektausstattung, Party-Service, Personal-Leasing,

Produktion, Prüftechnik-Firmen, Serienfertigung, Software-Hersteller,

Systemhäuser, Trainingshäuser, Übersetzungsbüros, Umwelttechnik,

Unternehmensberatung, Verbände, Verleihfirmen, Web-Agenturen.

Über FibuNet GmbH

Der Name FibuNet steht für die Entwicklung besonders

leistungsfähiger und sicherer Software für Finanzbuchhaltung,

Rechnungswesen und Controlling im Mittelstand. Die 100% GDPdU- & GoBD

zertifizierte Lösung FibuNet bietet dem Anwender auch bei sehr großen

Datenmengen ein Höchstmaß an Sicherheit, Schnelligkeit und

Funktionalität.

Über 1.400 namhafte Unternehmen vertrauen auf die Kompetenz und

die Qualität von FibuNet, wie beispielsweise Berliner

Effektengesellschaft, domainfactory, Flensburger

Schiffbaugesellschaft, Golf House Direktversand, Hurtigruten, IG Bau,

Intercard AG, Netto Marken-Discount , Pearl GmbH.

Laut den gemeinsam mit der Computerwoche und der Trovarit AG

erhobenen Kundenzufriedenheitsstudien werden für FibuNet seit

Erstteilnahme 2010 durchgehend die mit Abstand zufriedensten

Rechnungswesen-Kunden ausgewiesen.

