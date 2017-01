OTS: bayme vbm - Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber / 825.000 ...

825.000 Mitarbeiter in Bayerns M+E Industrie - höchster Stand seit 24

Jahren / Brossardt: "2017 erwarten wir ein weiteres Plus von 15.000

Jobs"

München (ots) - "Zum Jahresende 2016 arbeiteten in Bayerns Metall-

und Elektro-Unternehmen 825.000 Stammbeschäftigte, das ist der

höchste Stand seit mehr als 24 Jahren. Im Vergleich zum Jahresbeginn

2016 wurden von den Unternehmen 16.000 neue Arbeitsplätze

geschaffen", erklärt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der

bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm.

Für das neue Jahr 2017 sieht es den Verbänden zufolge ebenfalls

gut aus: "Aufgrund der positiven Pläne der bayerischen M+E

Unternehmen erwarten wir für 2017 ein Plus von 15.000 Jobs. Für das

Jahresende 2017 prognostizieren wir einen Stand von 840.000

Arbeitsplätzen in der bayerischen M+E Industrie", so Brossardt.

Brossardt weist aber auch darauf hin, dass die Unternehmen an den

Auslandsstandorten einen stärkeren Beschäftigungsaufbau planen als im

Inland. 49 Prozent der Firmen wollen in Deutschland neue Jobs

schaffen, für ihre Auslandsstandorte planen mit 61 Prozent deutlich

mehr einen Stellenaufbau. "Das ist ein Warnsignal. Wir müssen unseren

Standort zukunftssicher machen: Die Lohnzusatzkosten dürfen nicht

erhöht werden, Lohnsteigerungen müssen sich rein an der Produktivität

orientieren, und unsere Unternehmen brauchen mehr Flexibilität",

fordert Brossardt.

OTS: bayme vbm - Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117699

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117699.rss2

Pressekontakt:

Kontakt: Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203,

E-Mail: dirk.strittmatter@ibw-bayern.de,

www.baymevbm.de, www.ibw-bayern.de