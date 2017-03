Ökonomen-Stimmen zur Zinserhöhung durch die US-Notenbank

Heute im Fokus

DAX schließt fester -- Dow Jones schließt im Plus -- US-Fed erhöht den Leitzins -- E.ON erhöht trotz Rekordverlust Dividende -- Munich Re erwartet weiteren Gewinnrückgang -- Lufthansa im Fokus

Wohl kein Sieg für Wilders: Rutte-Partei laut Prognose stärkste Kraft in den Niederlanden. Razzia in der Audi-Zentrale. GfK-Aktie verliert: Spekulationen über vollständige Übernahme im Blick. Software AG will Aktionäre mit steigender Dividende belohnen. Das wird vom bevorstehenden Apple-Event im März erwartet. LANXESS erhöht Dividende nicht ganz so stark wie erwartet. Neuer Tesla-Konkurrent könnte Musks E-Autos in den Schatten stellen.