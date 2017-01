Österreich schmiedet Allianz gegen deutsche Pkw-Maut

BERLIN (AFP)--Österreich will sich im Kampf gegen die geplante Pkw-Maut in Deutschland mit anderen Nachbarländern verbünden. "Anfang des Jahres werden wir alle Anrainerstaaten zu einem Koordinierungstreffen in Brüssel einladen", sagte der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried der "Welt am Sonntag". "Mit den Niederlanden und Belgien haben wir bereits gesprochen, auch sie kritisieren die deutsche Maut."

Die "Welt am Sonntag" zitiert aus einem Brief Leichtfrieds an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc. Darin heißt es demnach, die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) vorgestellte Lösung sei "aus österreichischer Sicht ein inakzeptabler Kompromiss".

Die deutsche Pkw-Maut sei "weiterhin in mehreren Aspekten EU-rechtswidrig", heißt es laut dem Bericht in dem Brief. Sie treffe weiter nur ausländische Pkw-Fahrer, während die Deutschen über eine Minderung der Kfz-Steuer entlastet würden. Zudem würden nur ausländische Fahrer kontrolliert. Beide Aspekte würden "die Gefahr einer massiven Benachteiligung" für Autofahrer aus dem EU-Ausland bergen, klagte der österreichische Verkehrsminister demnach.

EU-Kommissarin Bulc solle die Gesetzestexte daher noch einmal im Detail prüfen lassen. Die Regierung in Wien halte sich die Möglichkeit offen, wegen der deutschen Pkw-Maut vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen.

Die Bundesregierung und die EU-Kommission hatten Anfang Dezember nach monatelangen Verhandlungen einen Kompromiss zur Pkw-Maut verkündet. Dieser sieht anders als ursprünglich geplant mehr unterschiedliche Kurzzeitvignetten und dabei günstigere Preise für Halter von umweltfreundlichen Fahrzeugen vor. Inländische Autofahrer werden den Plänen zufolge bei der Kfz-Steuer entlastet. Laut Dobrindt soll die Maut nach der Bundestagswahl starten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 01, 2017 09:44 ET (14:44 GMT)- - 09 44 AM EST 01-01-17