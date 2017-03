Österreich sieht im Brexit Chance zum Kurswechsel

WIEN (dpa-AFX) - Österreichs rot-schwarze Regierung sieht im Brexit eine Herausforderung, aber auch eine Chance. "Es ist bedauerlich, dass Großbritannien diese Entscheidung getroffen hat, aber jetzt müssen wir den Ausstieg des Landes aus der EU rasch und friktionsfrei vollziehen", forderte Kanzler Christian Kern (SPÖ) am Mittwoch in Wien. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) sieht die EU am Wendepunkt. "Wir brauchen einen Kurswechsel", meinte Kurz. Der Brexit sollte auch als Chance für eine offene Auseinandersetzung mit dem Reformbedarf in der EU gesehen werden. "Die EU muss sich in den kleinen Fragen, die die Mitgliedstaaten oder Regionen selbst besser regeln können, wieder zurücknehmen", so Kurz./mrd/DP/fbr