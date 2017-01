Online-Shoppingboom: Wirecard-Aktie trotz Umsatzmilliarde leichter | Nachricht | finanzen.net

Im zurückliegenden Jahr legten die Erlöse nach vorläufigen Berechnungen um rund ein Drittel auf 1,03 Milliarden Euro zu, wie der TecDAX -Konzern überraschend am Montag in Aschheim bei München mitteilte. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 307,4 Millionen Euro. Damit erfüllte Wirecard die im Oktober angehobene Gewinnprognose und liegt etwas besser als von Analysten geschätzt.

Wirecard verdient über Gebühren insbesondere am boomenden Onlineshopping mit. Für das laufende Jahr 2017 hatte Wirecard bereits im November ein kräftiges Gewinnplus in Aussicht gestellt. Das Unternehmen peilt vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ein Ergebnis von 382 bis 400 Millionen Euro an.

Die Wirecard-Aktie büßt via XETRA am Montag zeitweise rund 0,9 Prozent ein. Anleger nehmen Gewinne mit. /ees/men/stb

