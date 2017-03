Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (von GBC AG):

GO

DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Nike steigert Gewinn kräftig -- Siemens-Chef verkauft Aktien -- Carl Zeiss, JENOPTIK, KUKA, NORMA, Deutsche Bank, Fiat im Fokus

Jungheinrich zahlt nach kräftigem Wachstum höhere Dividende. Zweifel an Trumps Versprechen belasten Bankenbranche. Porsche-Mitarbeiter bekommen 9.111 Euro Bonus. Akzo Nobel schlägt auch erhöhtes PPG-Angebot aus. Commerzbank-Aktie rot: Bank of New York Mellon muss sich Commerzbank-Klage stellen.