Original-Research: Golden Dawn Minerals Inc. - von Rockstone Research

Einstufung von Rockstone Research zu Golden Dawn Minerals Inc.

Unternehmen: Golden Dawn Minerals Inc.

ISIN: CA3808956070

Anlass der Studie: Report #11

Empfehlung: -

seit: 26.01.2017

Kursziel: -

Kursziel auf Sicht von: -

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Golden Dawn entdeckt neue Lagerstätte mit möglichem Weltklasseformat /

Heute berichtete Golden Dawn Minerals Inc. (TSX.V: GOM; Frankfurt: 3G8A;

WKN: A1XBWD) über die Fertigstellung eines NI43-101 Technischen Reports

über die von Kettle River Resources Ltd. akquirierten Grundstückspakete,

die mit einer enormen Grösse von 11.000 Hektar eine außergewöhnliche Fülle

von mineralischen Vorkommen beheimatet. Insgesamt gibt es hier 29 zuvor

produzierende Minen und 78 bekannte Lagerstättenanzeichen.

Obwohl auf diesen Grundstücken einst ein etablierter Minendistrikt

florierte, wurden in allen historischen Minen nur weniger als 150 m tief

abgebaut, wobei die Meisten weniger als 50 m tief sind. Somit ist die

Wahrscheinlichkeit für Ausdehnungen bekannter Lagerstätten sehr hoch.

Darüberhinaus wurden grosse Teile der Grundstücke noch nie systematisch und

zusammenhängend exploriert.

Sobald die Akquisition offiziell abgeschlossen ist, kann Golden Dawn sofort

mit der Exploration beginnen, um zusätzliches Material für die Verarbeitung

in der eigenen Greenwood Anlage zu finden. Alle historischen Minen und

Lagerstätten befinden sich innerhalb einem Radius von 15 km von dieser

modernen 200-400 t/Tag Verarbeitungsanlage, die 2008 für nur wenige Monate

in Betrieb war.

Am 3. Januar berichtete Golden Dawn über die Schliessung der $5,2 Mio. CAD

Finanzierung mit RIVI Capital LLC (allgemein einer der wichtigsten

Meilensteine eines jungen Unternehmens, um in Produktion gehen zu können).

Am 16. Januar wurde erwähnt, dass die Untergrundbohrungen an der May Mac

Mine am 21. Januar wieder begonnen haben, d.h. neue Bohrergebnisse werden

in Kürze erwartet.

Bald dürfte auch die Genehmigung für die Erweiterung von Stollen #7 in der

May May Mine eintreffen, womit zum Zwecke einer Grossprobe ('bulk sample';

ca. 10.000 t) nach nur wenigen Metern hinter dem Stollenende die im

Dezember entdeckte hochgradige Mineralisation abgetragen werden kann: 3 g/t

Gold, 156 g/t Silber, 2,9% Zink und 0,33% Kupfer, wobei die Goldgehalte

sprunhaft auf 7,95 g/t in den darauffolgenden Bohrabschnitten ansteigen.

Oberflächenbohrungen bei May Mac entdeckten 688 g/t Silber, 1,18 g/t Gold,

7% Zink und 19% Blei, womit die Skomac Ader um beachtliche 13 m unterhalb

vom Stollen #7 erweitert wurde und weiter offen ist.

Sobald die Genehmigung erteilt ist, wird die #7 Stollenerweiterung also zur

gleichzeitigen Grossprobenentnahme. Das abgetragene Gestein wird

anschliessend in der eigenen Greenwood Anlange verarbeitet, die in Kürze

betriebsbereit sein dürfte. Die dort produzierten Dorébarren und

Konzentrate können sofort an eine Schmelzerei verkauft werden, um einen

ersten Cashflow zu generieren. Spätestens dieser Meilenstein sollte die

Unternehmensbewertung auf ein sehr viel höheres Niveau bringen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/14717.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

http://www.rockstone-research.com.

Kontakt für Rückfragen

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

Email: info@rockstone-research.com

Web: www.rockstone-research.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.