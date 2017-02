Osram strebt mindestens 1 Euro Dividende an

-Anzeige-

Der Lichtkonzern Osram (ISIN: DE000LED4000) wird für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende in Höhe von 1,00 pro Aktie ausschütten. Dies entspricht einer Erhöhung um 11,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beim derzeitigen Börsenkurs von 58,19 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,72 Prozent. Über den Dividendenvorschlag stimmten die Aktionäre auf der Hauptversammlung am Dienstag in München ab.Der MDAX-Konzern hatte letztes Jahr eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro ausgeschüttet. 2015 wurde erstmals eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie bezahlt. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Portfolio- und Währungseffekte, gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 8 Prozent auf 991 Millionen Euro, wie m 8. Februar mitgeteilt wurde. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um etwa 5 Prozent auf 179 Millionen Euro, woraus sich eine Marge von 18,0 Prozent (Vorjahr: 18,2 Prozent) ergibt.Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum von 5-7 Prozent auf vergleichbarer Basis. Die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge soll bei mindestens 16 Prozent liegen. Das verwässerte Ergebnis je Aktie sollte zwischen 2,35 und 2,65 Euro erreichen, sofern der seit 2016 laufende Aktienrückkauf wie geplant fortgesetzt wird. Osram strebt auch für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von mindestens 1 Euro je Aktie an. Osram will seine klassische Lampensparte an ein Konsortium um den chinesischen Investor MLS verkaufen. Die amerikanische Regierung stimmte dem Verkauf bereits zu.Redaktion MyDividends.de