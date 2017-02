Osram verlängert Vertrag von Vorstandschef Berlien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lichtkonzern Osram hat den Vertrag mit seinem Vorstandsvorsitzendem Olaf Berlien um fünf Jahre mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 bis Ende 2022 verlängert. Die Transformation des Unternehmens trage Berliens Handschrift und sei noch nicht abgeschlossen, begründete Aufsichtsratsvorsitzender Peter Bauer im Vorfeld der Hauptversammlung diesen Schritt. Daher seien Kontinuität und Führungsstärke in der weiteren Ausrichtung des Unternehmens wichtig.

Berlien hatte Anfang 2015 den Posten übernommen und Osram neu ausgerichtet. Dazu gehört auch der Verkauf des klassischen Lampengeschäfts und die damit stärkere Ausrichtung auf Hochtechnologie.

Kontakt zum Autor: natali.schwab@wsj.com

DJG/nas/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2017 03:10 ET (08:10 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 03 10 AM EST 02-14-17