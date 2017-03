PNE Wind gibt Dividende und Sonderdividende bekannt

Der Windpark-Projektierer PNE Wind AG (ISIN: DE000A0JBPG2) will für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende in Höhe von 0,04 Euro sowie eine Sonderdividende von 0,08 Euro ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 2,82 Euro und unter Zugrundelegung der regulären Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,42 Prozent.

Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 0,04 Euro. Die nächste Hauptversammlung findet am 31. Mai 2017 statt. Der vom Aufsichtsrat gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 weist bei einer Gesamtleistung des Konzerns in Höhe von 259,2 Mio. Euro (Vorjahr: 233,3 Mio. Euro) ein Betriebsergebnis (EBIT) von 97,0 Mio. Euro (Vorjahr: 9,8 Mio. Euro) aus, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie beläuft sich auf 0,90 Euro (Vorjahr: 0,05 Euro).

Der ebenfalls vom Aufsichtsrat gebilligte Einzelabschluss (HGB) der PNE Wind AG weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 40,1 Mio. Euro (Vorjahr: 10,3 Mio. Euro) aus. Der Bilanzgewinn der PNE Wind AG zum 31. Dezember 2015 beträgt 107,5 Mio. Euro. Den Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht der Cuxhavener Konzern am 30. März 2017.

