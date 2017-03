PROGNOSE/EZB-Zinssätze

=== Satz +/- in Zinskorridor aktuelles Datum Prozent- Verfahren punkt Refi-Geschäft 09.03.2017* PROGNOSE 0,00

10.03.2016 0,00 -0,05 -0,40 - 0,25 Festzinstender

21.01.2016 0,05 unv. -0,30 - 0,30 Festzinstender

03.12.2015 0,05 unv. -0,30 - 0,30 Festzinstender

04.09.2014 0,05 -0,10 -0,20 - 0,30 Festzinstender 05.06.2014 0,15 -0,10 -0,10 - 0,40 Festzinstender

07.11.2013 0,25 -0,25 0,00 - 0,75 Festzinstender 02.05.2013 0,50 -0,25 0,00 - 1,00 Festzinstender

05.07.2012 0,75 -0,25 0,00 - 1,50 Festzinstender

08.12.2011 1,00 -0,25 0,25 - 1,75 Festzinstender 03.11.2011 1,25 -0,25 0,50 - 2,00 Festzinstender 07.07.2011 1,50 +0,25 0,75 - 2,25 Festzinstender 07.04.2011 1,25 +0,25 0,50 - 2,00 Festzinstender

07.05.2009 1,00 -0,25 0,25 - 1,75 Festzinstender 02.04.2009 1,25 -0,25 0,25 - 2,25 Festzinstender 05.03.2009 1,50 -0,50 0,50 - 2,50 Festzinstender 15.01.2009 2,00 -0,50 1,00 - 3,00 Festzinstender

04.12.2008 2,50 -0,75 2,00 - 3,00 Festzinstender 06.11.2008 3,25 -0,50 2,75 - 3,75 Festzinstender 08.10.2008 3,75 -0,50 3,25 - 4,25 Festzinstender 03.07.2008 4,25 +0,25 3,25 - 5,25 Zinstender

06.06.2007 4,00 +0,25 3,00 - 5,00 Zinstender 08.03.2007 3,75 +0,25 2,75 - 4,75 Zinstender

07.12.2006 3,50 +0,25 2,50 - 4,50 Zinstender 05.10.2006 3,25 +0,25 2,25 - 4,25 Zinstender 03.08.2006 3,00 +0,25 2,00 - 4,00 Zinstender 08.06.2006 2,75 +0,25 1,75 - 3,75 Zinstender 02.03.2006 2,50 +0,25 1,50 - 3,50 Zinstender

01.12.2005 2,25 +0,25 1,25 - 3,25 Zinstender

05.06.2003 2,00 -0,50 1,00 - 3,00 Zinstender 06.03.2003 2,50 -0,25 1,50 - 3,50 Zinstender

06.12.2002 2,75 -0,50 1,75 - 3,75 Zinstender

09.11.2001 3,25 -0,50 2,25 - 4,25 Zinstender 18.09.2001 3,75 -0,50 2,75 - 4,75 Zinstender 31.08.2001 4,25 -0,25 3,25 - 5,25 Zinstender 11.05.2001 4,50 -0,25 3,50 - 5,50 Zinstender

06.10.2000 4,75 +0,25 3,75 - 5,75 Zinstender 01.09.2000 4,50 +0,25 3,50 - 5,50 Zinstender 28.06.2000 4,25 0,00 3,25 - 5,25 Zinstender 09.06.2000 4,25 +0,50 3,25 - 5,25 Mengentender 28.04.2000 3,75 +0,25 2,75 - 4,75 Mengentender 17.03.2000 3,50 +0,25 2,50 - 4,50 Mengentender 04.02.2000 3,25 +0,25 2,25 - 4,25 Mengentender === - * Veröffentlichung: 9. März 2017, 13:45 Uhr MEZ

- unv. = unverändert

- Quelle Daten: Europäische Zentralbank (EZB)

- Webseite: www.ecb.int/home

Zinspolitische Sitzungen des EZB-Rates:

27.04.2017

08.06.2017 (Tallin)

20.07.2017

07.09.2017

26.10.2017

14.12.2017

