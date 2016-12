PTA-Adhoc: BWT AG: BWT bestellt Vorstand für die Point of Use Division

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mondsee (pta002/30.12.2016/08:50) - BWT - Europas führender Wasseraufbereiter holt Gerald Steger in den Vorstand. Er wird ab 1.4.2017 als COO für die gesamte Point of Use Division verantwortlich zeichnen.

Der gebürtige Kärntner war zuletzt jahrelang CEO der café+co International Gruppe und hat das Unternehmen in dieser Zeit zum führenden Kaffee-Dienstleister in CEE mit rund 1.800 Mitarbeitern in 12 Ländern ausgebaut. Gerald Steger ist verheiratet und Vater von 3 Kindern.

Andreas Weißenbacher freut sich, mit Gerald Steger eine Unternehmerpersönlichkeit mit internationaler Erfahrung zu gewinnen, die für den nachhaltigen und dynamischen Ausbau und die Internationalisierung des Point of Use Geschäftes sowie der Marke BWT For You and Planet Blue, steht.

Statement Gerald Steger: "Beste Wasser Technologie gehört zu den globalen Megatrends. Auch in hochentwickelten Märkten nimmt das Bewusstsein für besondere Wasserqualitäten ständig zu. Ich freue mich sehr, am Ausbau der BWT-Gruppe mitwirken zu dürfen."

Über BWT

Die Best Water Technology-Gruppe ist Europas führendes Wassertechnologie-Unternehmen. 3.300 Mitarbeiter arbeiten an dem Ziel, Kunden aus Privathaushalten, der Industrie, Gewerbe, Hotels und Kommunen mit innovativen, ökonomischen und ökologischen Wasseraufbereitungs-Technologien ein Höchstmaß an Sicherheit, Hygiene und Gesundheit im täglichen Kontakt mit Wasser zu geben. BWT bietet moderne Aufbereitungssysteme und Services für Trinkwasser, Pharma- und Prozesswasser, Heizungswasser, Kessel, Kühl- und Klimaanlagenwasser sowie für Schwimmbadwasser. BWT-Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung arbeiten mit modernsten Methoden an neuen Verfahren und Materialien mit dem Ziel, ökologische und ökonomische Produkte zu entwickeln. Ein wichtiger Aspekt ist die Senkung des Betriebsmittel- und Energieverbrauchs der Produkte und somit die Reduzierung der CO2-Emissionen.

