PTA-Adhoc: Deutsche Balaton AG: Konzernergebnisbeitrag vor Steuern (IFRS) von rd. 7,0 Mio. Euro aus dem Segment "Vermögensverwaltend"

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta041/16.02.2017/20:45) - Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, ISIN DE0005508204, erwartet aus dem Verkauf eines verbundenen Unternehmens durch eine Tochtergesellschaft im Segment "Vermögensverwaltend" einen Konzernergebnisbeitrag vor Steuern (IFRS) von rd. 7,0 Mio. Euro, der im ersten Halbjahr 2017 realisiert wird. Entsprechende Vereinbarungen zum Verkauf der Enkelgesellschaft wurden am heutigen Tag geschlossen.

Von dem vorgenannten Konzernergebnisbeitrag vor Steuern (IFRS) entfallen rd. 50 % auf Anteile nicht beherrschender Gesellschafter, so dass der auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallende Konzernergebnisbeitrag vor Steuern (IFRS) rd. 3,5 Mio. Euro beträgt. Der vorgenannte Verkauf hat aktuell keine Auswirkungen auf das Ergebnis der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (Einzelabschluss nach HGB).

Heidelberg, 16. Februar 2017

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft Der Vorstand

