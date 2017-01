PTA-Adhoc: Gebr. Sanders GmbH und Co. KG: Auswertung der verbindlichen Investorenangebote im Rahmen der beabsichtigten Sanierung der Gesellschaft

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bramsche (pta047/19.01.2017/20:00) - Bramsche, 19. Januar 2017. Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche, hatte am 12. Januar 2017 bekannt gegeben, dass ihr im Hinblick auf die Umsetzung der beabsichtigten Sanierung der Gesellschaft mehrere Angebote potenzieller Investoren zugegangen sind und die Gesellschaft die Angebote und das weitere Vorgehen in diesem Zusammenhang prüft.

Nach dem bisherigen Ergebnis der Prüfung gestaltet sich die Sachlage im Hinblick auf die drei unterbreiteten Angebote, die alle eine übertragende Sanierung vorse-hen, wie folgt:

- Nach dem ersten Angebot (Angebot 1) würde ein Kaufpreis (d.h. ein in Geld zu leistender Zufluss zur Insolvenzmasse vor abzulösenden Drittrechten und zu zahlenden Verfahrenskosten und Masseverbindlichkeiten) in Höhe von ca. EUR 18,5 Mio. gezahlt werden, was nach jetziger Einschätzung im Ergebnis zu einer Quotenzahlung für sämtliche Gläubiger, also auch alle Anleihegläubiger, im Insolvenzverfahren in Höhe von ca. 20 bis 30 % führen würde. Für das Angebot 1 liegt eine belastbare Finanzierungsbestätigung vor.

- Nach dem zweiten Angebot (Angebot 2) ist zum einen vorgesehen, dass den Anleihegläubigern im Rahmen der übertragenden Sanierung die Möglichkeit eingeräumt wird, mindestens 30 % ihrer Anleiheforderung (EUR 22 Mio. zzgl. aufgelaufener Zinsen in Höhe von EUR 1,3 Mio.), d.h. nominal mindestens EUR 7 Mio., in eine neue Schuldverschreibung mit einem Nennwert von insgesamt EUR 7 Mio. und einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren umzutauschen. Dabei besteht eine Mindeststückelung dieser neuen Schuldverschreibung in Höhe von EUR 100.000,00. Anleihegläubiger unterhalb dieses Schwellenwerts sind nicht umtauschberechtigt. Zum anderen soll im Rahmen dieses Angebots ein Kaufpreis in Höhe von EUR 4,5 Mio. EUR gezahlt werden, der nach jetziger Einschätzung im Ergebnis zu einer Quotenzahlung für die (Anleihe)Gläubiger im Insolvenzverfahren in Höhe von weniger als 5 % führen würde. Das Angebot 2 steht noch unter der Bedingung des Eintritts von bestimmten Voraussetzungen.

- Nach dem dritten Angebot (Angebot 3) würde ein Kaufpreis gezahlt werden, der nach jetziger Einschätzung im Ergebnis zu einer Quotenzahlung für die (Anleihe) Gläubiger im Insolvenzverfahren in Höhe von weniger als 5 % führen würde.

Bei den vorstehend angegebenen voraussichtlichen Quotenzahlungen handelt es sich naturgemäß nur um eine vorläufige Einschätzung, da die letztliche Quote noch von zahlreichen weiteren Faktoren beeinflusst wird, die derzeit nicht abschließend vorausgesagt werden können (z.B. die letztliche Höhe aller im Insolvenzverfahren angemeldeten Forderungen).

Der Insolvenzgläubigerausschuss hat auf der Grundlage der vorgenannten Angebote eine Empfehlung für das vorgenannte Angebot 1 ausgesprochen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Anleihegläubigern im Rahmen der kommenden Gläubigerversammlung am 24. Januar 2017 die Angebote näher vorzustellen, damit sich diese ein Bild darüber machen und darüber entscheiden können, welches Angebot der Gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger weiter verfolgen soll.

Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche

Bramsche, den 19. Januar 2017

Über die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und Bettdecken. Zu bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden, gehören CLIMABALANCE®, ProPilo® und Künsemüller. Sanders mit Sitz im niedersächsischen Bramsche fertigt mit mehr als 600 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und der Ukraine für den Großhandel, Fachhändler und Warenhäuser, Möbelmärkte, Discounter sowie die Bettwarenindustrie. Im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist Sanders mit einem Marktanteil von rund 18 % nach einer Studie des Verbandes der Deutschen Daunen- und Federindustrie aus dem Jahr 2012 Marktführer in Deutschland. Sanders ist seit Oktober 2013 mit einer 5-jährigen Anleihe im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Börsenkürzel GS8B, WKN A1X3MD, ISIN DE000A1X3MD9).

Kontakt: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Maschstraße 2 49565 Bramsche Internet: www.sanders.eu

Ansprechpartner Standortpresse Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Peter Andres Tel.: +49 (0) 5461 804 201 Fax: +49 (0) 5461 804 96 201 E-Mail: pandres@sanders.eu

Ansprechpartner Finanzpresse B B G Klaus-Karl Becker Tel.: +49 (0) 172 61 41 955 E-Mail: kkb@b-bg.de

Aussender: Gebr. Sanders GmbH und Co. KG Adresse: Maschstraße 2, 49565 Bramsche Land: Deutschland Ansprechpartner: Klaus-Karl Becker Tel.: +49 01726141955 E-Mail: kkb@b-bg.de Website: www.sanders.eu

ISIN(s): DE000A1X3MD9 (Anleihe) Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Primärmarkt in Düsseldorf

