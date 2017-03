PTA-Adhoc: IMPERA Total Return AG: Die Impera Total Return AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta007/20.03.2017/09:15) - Die Impera Total Return AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Nebenwerten, gibt die vorläufigen und untestierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt. Im Jahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss von 0,23 Mio. Euro (Vj.: 0,27 Mio. Euro) erzielt. Damit wurde plangemäß auch im Jahr vier nach der tiefgreifenden Restrukturierung der Gesellschaft ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Der aus den Vorjahren stammende HGB-Bilanzverlust reduzierte sich weiter auf nun 2,52 Mio. Euro (Vj.: 2,76 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss im Jahr 2016 rührte wie bei Beteiligungsgesellschaften üblich im Wesentlichen aus Veräußerungen von Beteiligungen und Handelserträgen. Die im Wesentlichen aus dem Wertpapiergeschäft entstehende Gesamtleistung betrug 0,94 Mio. Euro (Vj.: 0,58 Mio. Euro) und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert. Der Personalaufwand lag bei 0,03 Mio. Euro (Vj.: 0,04 Mio. Euro). Die Gesellschaft beschäftigte per 31.12.2015 neben dem Vorstand keine Mitarbeiter. Der sonstige betriebliche Aufwand erhöhte sich deutlich auf 0,36 Mio. Euro (Vj. 0,14 Mio. Euro). Die Bilanzsumme beträgt 6,53 Mio. Euro (Vj.: 6,76 Mio. Euro), das Eigenkapital hierin stellt sich auf 6,22 Mio. Euro (Vj.: 5,98 Mio. Euro) ein, die Eigenkapitalquote beträgt 98,18% (Vj.: 88,56%). Es bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von 0,09 Mio. Euro (Vj.: 0,74 Mio. Euro), der Kassenbestand betrug 0,21 Mio. Euro (Vj: 0,35 Mio. Euro). Die Rückstellungen erhöhten sich auf 0,22 Mio. Euro (Vj.: 0,05 Mio. Euro). Das Anlagevermögen reduzierte sich spürbar und plangemäß auf nun 1,06 Mio Euro (Vj.: 2,07 Mio. Euro), das Umlaufvermögen erhöhte sich deutlich auf 5,26 Mio. Euro (Vj.: 4,33 Mio. Euro). Die Gesellschaft wird nach Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2016 zur Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2016 einladen. Das Geschäftsjahr 2017 hat positiv für die Gesellschaft begonnen. "Wir planen für 2017 mit einem Jahresüberschuss im Korridor zwischen 200.000 und 300.000 Euro", so Vorstand Sascha Magsamen.

Der Vorstand

Disclaimer: Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Impera Total Return AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Impera Total Return AG dar.

(Ende)

Aussender: IMPERA Total Return AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +49 69 78808806-21 E-Mail: info@impera.de Website: www.impera.de

ISIN(s): DE0005751309 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

