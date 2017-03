PTA-Adhoc: OpenLimit Holding AG: Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit WISeKey werden nicht fortgesetzt - OpenLimit Holding AG / Schlagwort: ...

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Baar (Schweiz) (pta033/29.03.2017/23:05) - Offenlegung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 MAR

Zug / Genf / Baar / Berlin: 29. März 2017: Die jeweiligen Verwaltungsräte von OpenLimit Holding AG (ISIN CH0022237009) ("OpenLimit") und von WISeKey International Holding Ltd (WIHN.SW, ISIN CH0314029270) ("WISeKey") haben heute entschieden, die gemeinsamen Gespräche über einen - zuvor am 25. Juli 2016 veröffentlichten - möglichen Zusammenschluss zwischen WISeKey und OpenLimit nicht fortzusetzen. Die von WISeKey der OpenLimit gewährte Zwischenfinanzierung im Nominalbetrag von EUR 750'000 wird gemäss den Bestimmungen des Wandeldarlehensvertrages in OpenLimit Aktien umgewandelt, die von OpenLimit aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital ausgegeben werden. Der Kurs von EUR 0,3736/Aktie, zu dem das Wandeldarlehen in OpenLimit Aktien umgewandelt wird, beträgt 95 % des volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) der Aktien der OpenLimit im XETRA-Handel an den zehn Börsentagen unmittelbar vor und einschliesslich dem 29. März 2017. Somit wird WISeKey mit Erwerb von 2'007'494 Aktien ein Minderheitsaktionär der OpenLimit.

Rechtliches Die Inhalte dieser Mitteilung dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren der OpenLimit Holding AG oder der WISeKey International Holding AG dar. Die OpenLimit Holding AG übernimmt keine Haftung für Verluste mit Aktien der OpenLimit Holding AG oder der WISeKey International Holding AG, die in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder den bereitgestellten Informationen gebracht werden könnten.

