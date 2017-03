PTA-Adhoc: OpenLimit Holding AG: Gewinnwarnung - OpenLimit Holding AG / Schlagwort: Gewinnwarnung

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Baar (Schweiz) (pta034/29.03.2017/23:30) - Offenlegung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 MAR

Zug / Baar: 29. März 2017: Die OpenLimit Holding AG gibt bekannt, dass im Zusammenhang mit der Erstellung der konsolidierten Jahresrechnung nach IFRS und der damit verbundenen Beurteilung von Rechnungslegungs- und Bewertungsfragen, die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2016 mit einem voraussichtlichen Verlust im höheren 7-stelligen Euro-Bereich abschliessen wird. Hintergrund sind insbesondere strategische Entscheidungen zur Fokussierung auf spezifische Märkte, welche mit der Wertberichtigung verschiedener offener Forderungen verbunden sind. Weiter führte ein grösserer Vertragsabschluss im vergangenen Jahr dazu, dass zusätzlicher Abschreibungsaufwand verbucht werden musste. Das vorläufige konsolidierte Jahresergebnis für 2016 wird in der kommenden Woche erwartet. Die Perspektive für die laufende Periode bewertet OpenLimit als positiv, da für das Geschäftsjahr 2017 unter anderem bereits ein Auftragsbestand im höheren 7-stelligen Euro-Bereich vorliegt.

Rechtliches: Die Inhalte dieser Mitteilung dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren der OpenLimit Holding AG dar. Die OpenLimit Holding AG übernimmt keine Haftung für Verluste mit Aktien der OpenLimit Holding AG die in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder den bereitgestellten Informationen gebracht werden könnten.

