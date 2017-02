PTA-DD: BWT AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Mondsee (pta011/07.02.2017/09:15) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH (FN 236576g) 2 Grund der Meldung a) Position/Status - Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt - Andreas Weißenbacher (Vorstand) b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name BWT AG b) LEI 529900YMWR0EJP31XD76 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Aktie Art des Instruments Kennung AT0000737705 b) Art des Geschäfts Erwerb von Aktien c) Preis(e) Volumen EUR 23,-- 2080 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen

e) Datum des Geschäfts 06.02.2017 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG, XWBO (Ende)

