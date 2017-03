PTA-News: HAEMATO AG: 2016: Vorläufiges IFRS-Ergebnis

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Schönefeld (pta006/17.03.2017/07:30) - Corporate News der HAEMATO AG:

Umsatzwachstum 20% auf 275,6 Mio. Euro, EBIT-Wachstum (operatives Ergebnis) 63% auf 13,4 Mio. Euro; Jahresüberschuss-Wachstum 94% auf 10,7 Mio. Euro

Die HAEMATO AG, Berlin (ISIN: DE0006190705), erzielte im Jahr 2016 einen IFRS-Konzernumsatz von 275,6 Mio. Euro (Vorjahr: 229,7 Mio. Euro), ein operatives Ergebnis (EBIT) von 13,4 Mio. Euro (Vorjahr: 8,2 Mio. Euro) und einen Jahresüberschuss von 10,7 Mio. Euro (Vorjahr: 5,5 Mio. Euro). Die gute Geschäftsentwicklung führte zu einer Reduktion der Kreditinanspruchnahmen und einer Erhöhung der Liquiditätsposition auf 9,8 Mio. Euro per 31.12.2016 (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro). Die Netto-Verschuldung sank auf 16,3 Mio. Euro (Vorjahr: 31,4 Mio. Euro).

"Die HAEMATO-Gruppe hat in 2016 den höchsten Umsatz und Gewinn der Unternehmenshistorie erzielt. Für die weitere Entwicklung im Jahr 2017 dürfen wir zuversichtlich sein.

Die Ergebnissituation erlaubt es, dass ich eine unveränderte Dividende gegenüber Vorjahr, dies sind 30 Cent je Aktie, der Hauptversammlung vorschlage.

In den ersten elf Monaten 2016 wuchs der deutsche Pharma-Gesamtmarkt nach Umsatz um rund 4,1 %. Ausgewählte Präparategruppen zur Krebstherapie wuchsen in 2016 jedoch um 17%-22%. HAEMATO erarbeitet in der Onkologie 60% des Umsatzes und vermag die besonderen Wachstumschancen in diesen Indikationen mit chronischer Therapie gut zu bearbeiten.

Die demografische Entwicklung stellt die Versorgungslandschaft vor eine große Herausforderung. Die alternde Gesellschaft in Deutschland (und Westeuropa insgesamt), die sich durch eine strukturelle Verschiebung hin zu mehr älteren und multimorbiden Menschen auszeichnet, und die zunehmende Chronifizierung lebensstil- und ernährungsbedingter Erkrankungen zwingen die Gesundheitspolitik nachhaltige Lösungen zu finden. Denn, die Alterung der Gesellschaft ist neben dem steigenden Einkommen und dem medizinischen Fortschritt ein wesentlicher Grund für den Anstieg der Gesundheitsausgaben.

HAEMATO ist stets bemüht, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Gesundheit bezahlbar bleibt," so Dr. Christian Pahl, Vorstand der HAEMATO AG.

Über die HAEMATO:

Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten.

(Ende)

Aussender: HAEMATO AG Adresse: Lilienthalstraße 5c, 12529 Schönefeld Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Christian Pahl Tel.: +49 30 8973086-70 E-Mail: ir@haemato.de Website: www.haemato.de

ISIN(s): DE0006190705 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1489732200290

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2017 02:30 ET (06:30 GMT)- - 02 30 AM EDT 03-17-17