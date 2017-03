PTA-News: SPOBAG AG: Vorabbekanntmachung der vorläufigen Zahlen für 2016

Heute im Fokus

DAX stabil -- Deutsche Telekom erreicht Jahresziele -- Continental zahlt höhere Dividende -- Anleger vertrauen in Snapchat-Aktie -- Preisdruck schlägt bei Evonik durch -- KION im Fokus

Barack Obama: So viel kostet der Ex-Präsident die USA. BASF bietet Anleihen über 600 Mio US-Dollar an. Schweizer Wirtschaft wächst weiterhin nur schwach. SABMiller-Übernahme lässt Gewinn von AB Inbev einbrechen. KRONES übertrifft Erwartungen und sieht weiteres Wachstum. Henkel will US-Beschichtungshersteller Darex kaufen.