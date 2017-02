PTA-PVR: WKM Terrain- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Mitteilung über Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 27a WpHG

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 27a WpHG

München (pta022/07.02.2017/12:03) - Veröffentlichung einer Veröffentlichung nach § 27a WpHG

Beteiligungsmeldung

Mit der am 11.01.2017 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hat uns Frau Katja Zech mitgeteilt, dass sie am 04.01.2017 die Schwelle von 10% Anteilsbesitz überschritten hat und nunmehr 10,35% der Aktien an der WKM Terrain- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft i.L. besitzt.

Gemäß § 27a WpHG ergibt sich für Aktionäre, die die 10% Schwelle erreichen oder überschreiten, eine Mitteilungspflicht gegenüber dem Emittenten, die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel mitzuteilen.

Frau Zech hat gegenüber uns folgendermaßen Stellung bezogen:

Die Investition dient strategischen Zielen und weniger zur Erzielung von Handelsgewinnen, wobei ich dies nicht gänzlich und zu kleinen Teilen ausschließen werde. Wenn es eine Möglichkeit zur Sanierung und Fortführung der Gesellschaft geben sollte und meine wirtschaftlichen Mittel dies zulassen, würde ich weitere Stimmrechte dazukaufen wollen. Sollte es eine Möglichkeit geben, entweder im Aufsichtsrat oder Vorstand, eine tragende Rolle auszufüllen, um meine Interessen und die der anderen Aktionäre zu wahren, würde ich auf entsprechende Hinweise des derzeitigen Vorstandes hin gegebenenfalls zur Verfügung stehen. Über eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft sollte es erst gesprochen werden, wenn die angestrebten Maßnahmen zur Erhaltung der Gesellschaft umgesetzt wurden und diese erfolgreich weitergeführt werden kann.

Meine wirtschaftlichen Mittel zum Kauf der jetzt 586.160 Aktien stammen überwiegend aus Eigenkapital.

