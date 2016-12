PTA-PVR: Youbisheng Green Paper AG: Mitteilung über Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 27a WpHG

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, hat der Youbisheng Green Paper AG mit Schreiben vom 21. Dezember 2016 auch für Herrn Wilhelm K. T. Zours, die DELPHI Unternehmensberatung AG, Heidelberg, und die VV Beteiligungen AG, Heidelberg, (im Folgenden die "Sonstigen Mitteilenden") gemäß § 27a Abs. 1 WpHG folgendes mitgeteilt:

A. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele:

1. Die Investition der Deutsche Balaton AG ist langfristig angelegt und erfolgt mit dem Zweck der Erzielung von Vermögenszuwächsen. Hierfür erwarten wir, dass Geduld über einen mittleren Zeithorizont notwendig sein wird.

2. Weder die Deutsche Balaton AG noch die Sonstigen Mitteilenden, denen die von der Deutsche Balaton AG an der Youbisheng Green Paper AG gehaltenen Stimmrechte zugerechnet werden, beabsichtigen zum gegenwärtigen Zeitpunkt, schließen es aber für die Zukunft keineswegs aus, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb unmittelbar oder mittelbar zu erwerben. In Abhängigkeit vom Preis könnten innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise erworben werden. In diesem Zusammenhang teilen wir mit, dass die Deutsche Balaton AG und die Sonstigen Mitteilenden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) auf ihren Antrag hin von der Veröffentlichung eines Pflichtangebots nach § 37 WpÜG mit Bescheid vom 4. Juli 2016 befreit worden sind. Die Befreiung kann unter anderem widerrufen werden, wenn die Deutsche Balaton AG ihr Bezugsrecht aus einer Kapitalerhöhung, wie sie im voraussichtlich durchzuführenden Insolvenzplanverfahren erfolgen wird, nicht vollständig ausübt und sämtliche nicht von anderen bezogenen Aktien aus dieser Kapitalerhöhung nicht übernimmt. Voraussichtlich wird diese Verpflichtung entsprechend dem Widerrufsvorbehalt des Befreiungsbescheids zum Erwerb weiterer Aktien der Youbisheng Green Paper AG durch die Deutsche Balaton AG führen.

Außerhalb davon beabsichtigt die Deutsche Balaton AG innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen, sofern dies zu attraktiven Kursen möglich ist. Die Sonstigen Mitteilenden beabsichtigen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, schließen es aber für die Zukunft keineswegs aus, innerhalb der nächsten zwölf Monate unmittelbar Stimmrechte an der Youbisheng Green Paper AG zu erwerben oder auf sonstige Weise zu erlangen.

3. Die Deutsche Balaton AG strebt eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats der Youbisheng Green Paper AG durch die Teilnahme der Deutsche Balaton AG als Aktionärin der Youbisheng Green Paper AG an den Wahlen zum Aufsichtsrat der Youbisheng Green Paper AG an. Hierzu wird ferner mitgeteilt, dass das einzige Vorstandsmitglied der Youbisheng Green Paper AG, Herr Rolf Birkert, gegenwärtig außerdem Vorstandsmitglied der Deutsche Balaton AG ist. Im Aufsichtsrat der Youbisheng Green Paper AG ist gegenwärtig das Vorstandsmitglied der Deutsche Balaton AG Herr Hansjörg Plaggemars vertreten. Gegenwärtig ist die Beibehaltung dieser Personalien beabsichtigt.

4. Die Deutsche Balaton AG strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft an (insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik). Eine Dividendenpolitik bei Youbisheng Green Paper AG gibt es mangels verteilungsfähiger Bilanzgewinne nicht.

B. Hinsichtlich der Herkunft der Mittel für den Erwerb der Stimmrechte an der Youbisheng Green Paper AG teilen wir Ihnen mit, dass die Deutsche Balaton AG Eigenmittel für den Erwerb der von ihr unmittelbar an der Youbisheng Green Paper AG erworbenen Stimmrechte eingesetzt hat. Die entsprechenden Eigenmittel wurden teilweise aus bestehenden allgemeinen Kreditvereinbarungen generiert.

