Pacific Drilling kündigt Verfügbarkeit des Geschäftsberichts 2016 auf Formular 20-F an

PACIFIC DRILLING S.A. (NYSE: PACD) hat heute bekannt gegeben, dass sein Geschäftsbericht für das zum 31. Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr, der am 24. Februar 2017 auf dem Formular 20-F bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission)U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, auf der Website des Unternehmens, www.pacificdrilling.com, in dem Unterabschnitt "SEC Filings" des Abschnitts "Investor Relations" verfügbar ist. Anteilseigner können auch eine kostenlose Papierkopie der Einreichung anfordern, die den vollständigen geprüften Geschäftsbericht 2016 des Unternehmens umfasst, indem sie eine E-Mail an Investor@pacificdrilling.com schicken oder die Nummer +1 832-255-0600 anrufen.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten Unternehmen für Bohrinseln und Bohrschiffe zu werden. Die Flotte von Pacific Drilling mit sieben Bohrschiffen ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über den aktuellen Flottenbestand des Unternehmens finden Sie auf www.pacificdrilling.com.

