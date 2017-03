Panasonic India entwickelt "Arbo": eine neue AI-eingebettete UI-Software für Smartphones

Panasonic India Pvt. Ltd. hat "Arbo" entwickelt, eine Software für Android-Smartphones, die einfache Smartphone-Funktionen mithilfe von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence - AI) und einer neuen Bedieneroberfläche (User Interface) ins Leben ruft. Diese Software wird auf der "ELUGA RAY MAX" Smartphone-Serie zur Verfügung stehen, die am 5. April 2017 (Mittwoch) auf den Markt kommt und auch auf dem "ELUGA PULSE X"-Modell, das für den Markt im Nahen und Mittleren Osten und Afrika konzipiert wurde.

Panasonic India kam 2013 auf den indischen Smartphone-Markt. Seitdem konnte Panasonic auf den Stärken aufbauen, die das Unternehmen über Jahre hinweg mit seinem Haushaltsgerätegeschäft kultiviert hat. Panasonic hat eine breite Produktpalette eingeführt, die herausragende Brauchbarkeit bietet. Jeden Tag werden neue Smartphone-Funktionen entwickelt und fortentwickelt, aber die Benutzer verwenden nur eine bestimmte Gruppe von Funktionen auf täglicher Basis. Panasonic India hatte bei der Entwicklung der neuen Software, "Arbo", das Konzept des einfachen (einhändigen), schnellen (bis zu 3 Aktionen) Betriebs im Auge.

Genauer gesagt wird die Software durch Verwendung künstlicher Intelligenz das Verhalten des Benutzers basierend auf Zeit und Ort analysieren. Dann wird sie, gemäß Zeit oder Ort automatisch Vorschläge auf dem Bildschirm anzeigen, wie z. B.:

1. Häufig gewählte Telefonnummern und SNS-Benutzer

2. Anwendungsbereiche

3. WiFi, Lautstärke, usw. Einstellungen

4. Anschluss an IoT-Geräte (Bluetooth(R)-Geräte, usw.)

Außerdem bietet sie eine Bedieneroberfläche, die Symbole in kreisförmiger, radialer Form anzeigt, um einhändigen, intuitiven Betrieb (ein Patent für das Design wurde angemeldet) zu ermöglichen.

Panasonic India wird diese Software weiter aktualisieren und den Rahmen der automatischen Anzeigen und Vorschläge ausdehnen, um die Bedieneroberfläche weiterzuentwickeln und die Brauchbarkeit zu erhöhen. Darüber hinaus wird die Kombination des indischen Talents im Bereich der Software-Entwicklung und Panasonics Stärken im Produktdesign Panasonic India die Basis für die Einführung weiterer Produkte und Dienstleistungen bieten, welche neuen Wert für Kunden darstellen.

