Panasonic und Digital Hollywood University filmen und streamen YOHJI YAMAMOTO's Fashion Show live auf der Pariser Kollektion

Panasonic Corporation und das Digital Hollywood University Media Science Laboratory arbeiten mit YOHJI YAMAMOTO Co., Ltd. zusammen, um die Herbst / Winter Kollektion Paris 2017-2018 der anerkannten japanischen Modemarke YOHJI YAMAMOTO am Freitag, dem 3. März, um 20:00 Uhr lokaler Pariser Zeit auf der Pariser Kollektion zu veröffentlichen, die weltweit in der Modebranche beachtet wird. Die Modenschau wird unter Verwendung von mehreren Einheiten der neuen spiegellosen Digitalkameras mit Einzellinse "LUMIX DC-GH5" aufgezeichnet und live im Internet gestreamt.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170227006245/de/

LUMIX DC-GH5 will be used for the shoot of YOHJI YAMAMOTO's fashion show at the Paris Collection (Photo: Business Wire)

Seit Februar 2014 erkundet Panasonic neue Bildausdrucksmethoden unter Verwendung der 4K-Technologie und entwickelt digitale Bildgebungsgeräte, die diese Ausdrücke lebendig machen, in Zusammenarbeit mit dem Tomoyuki Sugiyama Research Department des Digital Hollywood University Media Science Laboratory.

Für diese Demonstration stellt Panasonic 5 Exemplare der GH5 bereit, die weltweit erste (1*) spiegellose Digitalkameras mit Einzellinse, die 4K-Video mit 60p machen kann, um das Filmen des Laufstegs von YOHJI YAMAMOTO durch die Digital Hollywood University auf einer der prominentesten Modeveranstaltungen, der Pariser Kollektion, zu unterstützen. Der Laufsteg wird unter Ausnutzung der kompakten und leichten Bauweise der GH5 aus mehreren Perspektiven in extrem hoher Auflösung in 4K bei 60p mit sanfter Bewegung gefilmt. Diese Kameras demonstrieren die hervorragende Ausdruckskraft von 4K 60p, die die einzigartige Atmosphäre und selbst die Textur der Materialien an der vordersten Front der Mode einfängt. Panasonic führt auch eine Live-Streaming-Demonstration über das Internet durch Aufzeichnung auf 4K 60p Video mit GH5 und durch gleichzeitiges Konvertieren zu vollem HD mit einen externen Gerät durch, um um sanftes und stabiles Streaming von Live-Bildern zu Personen in der Modebranche und Modeliebhabern auf der ganzen Welt zu bieten.

Das Live-Streaming beginnt um 20:00 Uhr am Freitag, dem 3. März Pariser Lokalzeit.

YOHJI YAMAMOTO Offizielle Website

http://www.yohjiyamamoto.co.jp/yy/

YOHJI YAMAMOTO Offizielle Facebook-Seite

https://www.facebook.com/theofficialyohji/

YYChannel - YouTube

https://www.youtube.com/c/YYchannelYohjiYamamoto

Panasonic wird weiterhin Produkte entwickeln, die neue Möglichkeiten des Bildausdrucktechnologien erkunden, die auf ausgefeilte und immersive 4K-Bilder zugeschnitten sind, die dem Zeitalter der Hochauflösung würdig sind, durch die Zusammenarbeit mit der Digital Hollywood University, und wird weiterhin neue Werte für seine Kunden und eine neue Foto- und Videokultur kreieren.

*1 Stand: 4. Januar 2017. Als eine spiegellose Digitalkamera mit Einzellinse, gemäß der Forschung von Panasonic.

*2 Bitte beachten Sie, dass sich der Beginn des Internet-Streaming durch Bedingungen auf der Modenschau verzögern kann.

Weitere Links

LUMIX GLOBAL GATEWAY – Panasonic

http://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/index.html

[Presseveröffentlichung] Panasonic entwickelt die weltweit erste 4K 60p/50p Video aufzeichnende spiegellose Digitalkamera mit Einzellinse LUMIX GH5 mit '6K PHOTO' (20. Sept. 2016)

http://news.panasonic.com/global/press/data/2016/09/en160920-5/en160920-5.html

YOHJI YAMAMOTO Offizielle Website

http://www.yohjiyamamoto.co.jp/yy/

Digital Hollywood University | Top

http://www.dhw.ac.jp/en/

Digital Hollywood University Media Science Laboratory (Japanisch)

http://msl.dhw.ac.jp/

[Video] Einführung von Panasonic LUMIX GH5

https://www.youtube.com/watch?v=2w7T2g8cZWs

[Video] Vorteile von LUMIX GH5 unter #PanasonicCES 2017

https://www.youtube.com/watch?v=aJeL4WFRSeI

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170227006245/de/