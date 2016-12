Passagierrekord am Flughafen Köln/Bonn dank Billigfliegern

KÖLN (dpa-AFX) - Der Flughafen Köln/Bonn beendet das Jahr 2016 mit zwei Rekorden. Die Zahl der Passagiere stieg um 15 Prozent auf 11,9 Millionen und war damit so hoch wie noch nie, wie der Airport am Freitag mitteilte. Entscheidenden Anteil an den hohen Zuwächsen im Passagiergeschäft hätten die Billigflieger wie Lufthansa (Deutsche Lufthansa)-Tochter Eurowings und Ryanair.

Auch das Luftfracht-Aufkommen erreichte mit einer Steigerung um vier Prozent auf 786 000 Tonnen ein Allzeithoch. Köln/Bonn sei damit "der wachstumsstärkste der großen deutschen Flughäfen", erklärte Airportchef Michael Garvens.

Bereits vor einigen Tagen hatte der Düsseldorfer Flughafen einen neuen Passagierrekord gemeldet. Die Düsseldorfer erwarten bis zum Jahresende rund 23,5 Millionen Passagiere, ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr./rea/DP/mis