Pembina Pipeline gibt Dividende für Januar bekannt

Das kanadische Transportunternehmen für Mineralöl, Pembina Pipeline Corporation (ISIN: CA7063271034, TSE: PPL), zahlt für den Monat Januar eine Dividende von 0,16 kanadischen Dollar (CAD) an die Aktionäre. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 1,92 CAD an seine Investoren aus. Die Auszahlung erfolgt am 15. Februar 2017 (Record date: 25. Januar 2017).Beim derzeitigen Aktienkurs von 42,25 CAD liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,54 Prozent (Stand: 5. Januar 2017). Das Unternehmen Pembina Pipeline wurde 1954 gegründet und hat seinen Firmensitz in Calgary, Kanada.In den ersten 9 Monaten des Fiskaljahres 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 1,25 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,1 Mrd. CAD). Der Gewinn betrug 335 Mio. CAD (Vorjahr: 276 Mio. CAD).Die Aktie liegt seit Jahresbeginn an der Börse von Toronto mit 0,69 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 16,69 Mrd. CAD (Stand: 5. Januar 2017).Redaktion MyDividends.de