Pence: Trump will "fortgesetzte Zusammenarbeit und Partnerschaft" mit EU

BRÜSSEL (AFP)--US-Präsident Donald Trump strebt nach den Worten seines Vize Mike Pence eine Kooperation mit der EU an. Pence erklärte am Montag in Brüssel im Namen Trumps "das starke Engagement der Vereinigten Staaten für eine fortgesetzte Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der Europäischen Union". Trump hatte vor und nach seinem Amtsantritt massive Kritik an der EU geäußert und den EU-Austritt Großbritanniens begrüßt.

Die EU zähle auf die "rückhaltlose und eindeutige Unterstützung" der Regierung Trumps, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach einem Treffen mit Pence. In den vergangenen Monaten habe es "zu viele neue und manchmal überraschende Meinungsäußerungen zu unseren Beziehungen und unserer gemeinsamen Sicherheit gegeben, um so zu tun, als sei alles wie es war". Das Treffen mit Pence hätten die Europäer "wirklich gebraucht".

Pence hatte zuvor bereits die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini getroffen. Er sagte dabei, er wolle "Wege ausforschen, damit wir unsere Beziehung vertiefen können". Nach dem Treffen mit Tusk kam der Vizepräsident in Brüssel auch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammen.

DJG/apo

February 20, 2017 06:14 ET (11:14 GMT)- - 06 14 AM EST 02-20-17