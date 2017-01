PetMed Express bleibt bei 19 Cents Dividende

-Anzeige-

PetMed Express (ISIN: US7163821066, NASDAQ: PETS) wird den Aktionären wiederholt eine Quartalsdividende in Höhe von 19 US-Cents ausbezahlen. Amerikas größter Arzneimittelhändler für Tiere schüttet auf das Jahr gerechnet 0,76 US-Dollar an die Investoren aus. Die Ausschüttung erfolgt am 17. Februar 2017 (Record date: 6. Februar 2017).Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 22,07 US-Dollar (Stand: 23. Januar 2017) 3,44 Prozent. Im Jahr 2009 verkündete der Konzern die erstmalige Zahlung einer Dividende. PetMed hat seinen Konzernsitz in Florida und vertreibt über Internet, Telefon oder Fax Medikamente, Futter, Pflegeprodukte und Spielsachen für Hunde, Katzen und Pferde. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1996.Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2016, das am 31. Dezember 2016 endete, lag der Umsatz bei 52,87 Mio. US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 4,8 Mio. US-Dollar.Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ mit 4,33 Prozent im Minus.Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de