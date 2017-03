Pfeiffer Vacuum will nach abgewehrter Busch-Übernahme deutlich zulegen

ASSLAR (dpa-AFX) - Der Vakuumpumpenspezialist will seine Aktionäre nach der abgewehrten Übernahme durch den Rivalen Busch in den kommenden Jahren mit weiterem Wachstum bei der Stange halten. Umsatz und Ergebnis sollten in diesem und dem nächsten Jahr "deutlich" zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Aßlar mit. Im bisherigen Jahresverlauf liege der Umsatz 20 Prozent über dem Vorjahreswert. Durch neue Maßnahmen im laufenden Sparprogramm will Pfeiffer 2018 und 2019 jeweils zusätzlich zwischen 5 und 7 Millionen Euro sparen. Auch die Dividende für das vergangene Jahr soll von 3,20 Euro je Aktie kräftig auf 3,60 Euro steigen. Der Nettogewinn war ebenfalls um gut 12 Prozent auf 47 Millionen Euro gestiegen./men/fbr