Pharnext meldet Umgliederung seiner historischen Investorenanteile und Stärkung der Position seiner Hauptaktionäre

Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR00111911287 - ALPHA), ein französisches biopharmazeutische Unternehmen, das ein fortgeschrittenes Portfolio an Produkten im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen entwickelt, wurde über eine Umgliederung seiner historischen Investorenanteile informiert.

2.143.736 Aktien, die von Truffle Capital, dem Mitbegründer von Pharnext, gehalten werden und 19,9% der Anteile des Unternehmens repräsentieren, wurden nun unter den bestehenden Aktionären, darunter zwei Hauptaktionäre, Pierre Bastid (mehr als 600.000 Aktien) und Claude Berda (mehr als 1.243.736 Aktien), umgegliedert. Truffle Capital gibt bekannt, dass es sich bei den Fonds, welche die Anteile veräußern, um gemeinsame Investmentfonds handelt, die das Ende der Laufzeit erreicht haben, und daher eine regulatorische Verpflichtung zum Ausstieg aus ihren Investments bestand und dass andere jüngere Fonds im Juli 2016 in den Börsengang von Pharnext investierten.

Die ursprünglichen Lock-up-Verpflichtungen in Zusammenhang mit den Aktien wurden von ihren Inhabern vollständig übernommen.

Neue Eignerstruktur und Stimmrechtsverteilung für die Aktien von Pharnext nach der Umgliederung:

Aktien % Stimmrechte % Gründer und Mitarbeiter 1.318.084 12,2% 2.617.684 17,8% Pierre Bastid (Zaka) 2.542.301 23,6% 3.267.901 22,3% Claude Berda (CBLux) 1.632.688 15,1% 1.632.688 11,1% Truffle Capital 1.119.410 10,4% 1.419.010 9,7% Industriell (Galapagos, Ipsen, Mérieux,

Dassault) 694.021 6,4% 856.621 5,8% Öffentlich (institutionell und privat) 3.486.111 32,3% 4.891.511 33,3% GESAMT 10.792.615 14.685.415

Über Pharnext

Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung, das von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern, darunter Professor Daniel Cohen, einem Pionier der modernen Genomik, gegründet wurde. Pharnext ist spezialisiert auf neurodegenerative Erkrankungen und hat zwei Leitprodukte in der klinischen Entwicklung: PXT3003 befindet sich momentan in einer internationalen Phase-III-Studie zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A und hat den Orphan-Drug-Status in Europa und den USA erhalten. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-II-Studie zur Behandlung von Alzheimer-Krankheit. Pharnext ist ein Pionier einer neuen Form der Wirkstoffentwicklung: PLEOTHERAPY™. Die Gesellschaft identifiziert und entwickelt synergistische Kombinationen mit neu positionierten Medikamenten in niedriger Dosierung. Diese PLEODRUG™ bieten eine Reihe wesentlicher Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und Patentschutz; eine Reihe von Produkt- oder Stoffpatenten ("Composition of Matter") wurde bereits erteilt. Die Gesellschaft wird von einem wissenschaftlichen Team von Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext-Börse in Paris auf dem Alternext-Markt notiert (ISIN-Code: FR00111911287).

