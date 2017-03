Politiker: Brexit könnte Opel/Vauxhall in Großbritannien schaden

LONDON (dpa-AFX) - Die Briten sorgen sich wegen der Übernahme von Opel durch den französischen Autokonzern PSA (Peugeot) um die Werke der Schwestermarke Vauxhall in Luton und Ellesmere Port. Der geplante Brexit samt Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion könnte es schwieriger machen, die Jobs in Großbritannien zu erhalten, warnte am Montag der frühere liberaldemokratische Wirtschaftsminister Vince Cable. Dadurch könnte man im Vergleich zu den deutschen Werken nicht mehr so wettbewerbsfähig sein. "Ich fürchte, dass Großbritannien im Ranking in Zukunft nach unten rutscht", sagte Cable dem Sender BBC.

Vauxhall ist auf den europäischen Markt ausgerichtet. In Ellesmere Port (Astra) sind nach Firmenangaben 1830 Mitarbeiter beschäftigt, in Luton (Vivaro) waren es Ende vergangenen Jahres 1530. Gefährdet sein könnten auch Tausende Jobs bei Zulieferern und im Händlernetz. Nach britischen Medienberichten laufen die bisherigen Verträge zur Produktion in Ellesmere Port im Jahr 2021 aus, die in Luton 2025.

Aus Sicht von PSA-Chef Carlos Tavares kann eine Präsenz im Vereinigten Königreich im Fall eines "harten" Brexit aber zum Teil auch von Vorteil sein. Für Autos, die im Land selbst verkauft werden, entfallen dann möglicherweise anfallenden Zölle. Tavares gab am Montag indes kein Versprechen ab, alle Fabriken von Opel und Vauxhall zu erhalten. Er sei sicher, dass es viel Effizienzpotenzial gebe./si/DP/jha