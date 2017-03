Polizei bestätigt sieben Festnahmen nach Angriff in London

London (Reuters) - Die Polizei hat sieben Personen in Zusammenhang mit dem vermutlich islamistisch motivierten Angriff in London festgenommen.

Es habe Durchsuchungen an sechs verschiedenen Orten gegeben, sagte der Chef der britischen Terror-Abwehr, Mark Rowley, am Donnerstag. Razzien in Birmingham und andernorts in Großbritannien würden fortgesetzt. Auch in der Nähe des Parlaments gebe es weitere Ermittlungen. Für die Öffentlichkeit bestehe aber keine unmittelbare Gefahr mehr. Medien hatten zuvor von Festnahmen in Birmingham berichtet.

Rowley sagte weiter, bei dem Angriff habe es vier Tote gegeben, darunter der Angreifer, bei dem es sich um einen Einzeltäter handelte. Die Toten hätten unterschiedliche Nationalitäten. Zuletzt war von insgesamt fünf Toten die Rede gewesen. Die Zahl der noch im Krankenhaus behandelten Opfer bezifferte Rowley mit 29. Davon befänden sich sieben in einem kritischen Zustand.

Am Mittwoch war ein Auto auf der Westminster Brücke im Zentrum der britischen Hauptstadt in Passanten gerast. Anschließend stach ein Attentäter vor dem Parlamentsgebäude einen Polizisten mit einem Messer nieder.