Preisverleihung: Finanzen-Nacht: Die Gewinner der Goldenen Bullen | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Die Verleihung der GOLDENEN BULLEN fand am Freitag, 10. Februar 2017, auf einer Gala in München statt. Mehr als 500 geladene Gäste aus Wirtschaft und Medien feierten die Preisträger. Umso erfreulicher, dass alle Gewinner die GOLDENEN BULLEN persönlich entgegennehmen konnten. Insgesamt wurden die beliebten Auszeichnungen, die Oscars der Finanzbranche, in zwölf Kategorien vergeben.

, der Vorstandschef vonwurde zum "Unternehmer des Jahres" gekürt. Mit seinem Umbauplan "Vision 2020" hat Joe Kaeser eine neue, schlagkräftige Siemens geformt. Anleger freuen sich über hohe Kurszuwächse - und Kaeser über einen GOLDENEN BULLEN., der Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung, früherer Chefredakteur der Wirtschaftswoche, hielt die Laudatio.von ACATIS Investment wurde zum "" gekürt und erhielt dafür den GOLDENEN BULLEN. Mit wissenschaftlicher Akribie entwickelt er den Investmentansatz Value weiter und wurde so zu einem der erfolgreichsten unabhängigen Vermögensverwalter.Zum dritten Mal in Folge ist". Die großen Stärken des einzigen genossenschaftlichen Fondsanbieters in Deutschland sind Kontinuität, Solidität und ein nachhaltiger Ansatz. Vorstandsvorsitzendernahm den GOLDENEN BULLEN entgegen.Ebenfalls zum dritten Mal in Folge gewinntdas Rennen um die "". Das Fondshaus aus Paris legt Wert auf Qualität und langfristiges Wachstum. Und analysiert die Unternehmen vor einer Investition genau., Mitglied der Geschäftsführung, nahm den Preis entgegen.Die "", der "", setzt mit seinem Trendphasenmodell stets auf die Smart-Beta-ETFs, die gerade den stärksten Aufwärtstrend aufweisen. Vorstandsmitgliednahm den GOLDENEN BULLEN für StarCapital entgegen.Anbieter mit erfolgreichen Produkten müssen nicht zwangsläufig sehr groß sein. Das beweist die Gesellschaft, die 2017 wie schon im Vorjahr den Titel "" erringt. Überreicht wurde der GOLDENE BULLE an GeschäftsführerDiewurde als "" ausgezeichnet. Der Titelverteidiger ist in der stagnierenden und wettbewerbsintensiven Zertifikatsbranche gut aufgestellt. Ihre Stärken sind vor allem die große Produktvielfalt, das gute Market Making und eine hohe Innovationsfähigkeit., Direktor Equity Markets & Commodities, nahm den Preis entgegen.Der GOLDENE BULLE für die "" wurde Frank Edelmeier, Leiter des Geschäftsfelds private Kfz-Versicherung der, überreicht. Mit dem "" können junge Versicherungsnehmer in einem Zeitraum von maximal zwölf Wochen ihre Prämie um bis zu 15 Prozent senken. Dazu werden sie gebeten, ihre Fahrten mithilfe einer App aufzuzeichnen.Wer lange krank ist, erleidet empfindliche Gehaltseinbußen. Hier greift die "" von. Sie schützt die gesamte Belegschaft eines Unternehmens ohne Gesundheitsprüfungen und Altersbeschränkungen., Vorstand Credit Life International, nahm den GOLDENEN BULLEN entgegen.Ein guter Start für Vorstand, den neuen Private-Banking-Chef der Oddo-Gruppe. Die Tochtergesellschaftsetzte sich gegen 17 Institute durch, die beim Private-Banking-Test, den das Magazin €uro zusammen mit dem Institut für Vermögensaufbau durchgeführt hatte, bewertet wurden und gewinnt somit nach 2016 erneut den Titel "".Anlageexpertevon der Allgäuer Vermögensverwalter(GECAM) wurde "". Bei diesem Wettbewerb stellen 22 ausgewählte Vermögensverwalter ein ausgewogenes Depot aus elf Fonds zusammen. Der Portfolio-Mix, der am Jahresende am besten performt hat, gewinnt." ist, Chef und Gründer der. Mit dem besten Fachwissen und dem drittbesten Depot setzte er sich bereits zum zweiten Mal in Folge unter 400 Teilnehmern durch.

Ab Mittwoch, den 15. Februar 2017, stehen alle Fotos der Veranstaltung zum Download zur Verfügung.

