Premierministerin May erleidet Niederlage im Oberhaus

LONDON (AFP)--Die britische Premierministerin Theresa May hat mit ihrem Brexit-Gesetz einen Rückschlag im Oberhaus erlitten: Das House of Lords stimmte am Dienstag in London gegen den Willen der Regierung für einen Zusatz zu Mays Gesetzentwurf, um dem Parlament das letzte Wort über das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU einzuräumen.

Der nun angenommenen Klausel zufolge sollen die Volksvertreter die Vereinbarung mit der EU annehmen oder ablehnen können. Kritiker hatten moniert, dies laufe auf ein Veto-Recht des Parlaments hinaus, das die Verhandlungsposition der britischen Regierung in Brüssel schwäche.

Mays Regierung hatte dem Parlament im vergangenen Monat zwar ein Votum über den endgültigen Austrittsvertrag zugestanden. Zugleich ließ die Regierung erkennen, die EU auch dann zu verlassen, wenn das Parlament den Vertrag ablehnt

Der Zusatz wurde im Oberhaus von Vertretern der Labourpartei und der Liberaldemokraten unterstützt, aber auch von Angehörigen von Mays konservativer Regierungspartei. Die ergänzte Gesetzesvorlage zum Beginn des Brexit-Verfahrens geht nun zurück an das Unterhaus, das kommende Woche darüber debattieren soll. Das Unterhaus kann den Zusatz wieder streichen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2017 14:54 ET (19:54 GMT)- - 02 54 PM EST 03-07-17