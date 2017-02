Presse: Hahn-Verkäufer reisen nächste Woche nach China

MAINZ (dpa-AFX) - Für den Verkauf des Flughafens Hahn wollen Mitglieder der rheinland-pfälzischen Landesregierung nach Informationen der "Rhein-Zeitung" in der kommenden Woche nach China fliegen. Unter Berufung auf "gut informierte Kreise" berichtete die Zeitung am Freitag, dass vermutlich Innenminister Roger Lewentz und Staatssekretär Randolf Stich (beide SPD) am Mittwoch nach Haiko fliegen wollten. Dort hat der Luftverkehrskonzern HNA seinen Sitz, der zusammen mit dem Pfälzer Unternehmen ADC den Flughafen kaufen will.

Ein Sprecher des Innenministeriums wollte die Informationen der Zeitung weder bestätigen noch dementieren. Lewentz hatte am 23. Januar erklärt, dass es eine Einladung von HNA gebe, die auch angenommen werden solle.

Das Land will bis Ende April zu einem Kaufabschluss mit der deutsch-chinesischen Firmengruppe ADC/HNA kommen. Der Käufer will den Flugbetrieb fortführen und den Flughafen mittel- bis langfristig in schwarze Zahlen führen. Der vom Land beauftragte Berater Martin Jonas vom Wirtschaftsberatungsunternehmen Warth & Klein Grant Thornton hat erklärt, dass bis Mitte Februar die Unterzeichnung eines Kaufvertrags angestrebt sei. Nach der Erfüllung letzter Bedingungen könne die Flughafengesellschaft FFHG dann von Rheinland-Pfalz und dem bisherigen Mitgesellschafter Hessen an die neuen Eigentümer gehen./pz/DP/zb