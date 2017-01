Pressesteimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur US-Präsidentenwahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur US-Präsidentenwahl:

"Welchen Einfluss der angebliche Diebstahl und die gezielte Weitergabe von 'gehackten' Informationen auf den Ausgang der Präsidentenwahl gehabt haben könnten, ist nicht zu quantifizieren. Doch hätte sich, wenn die Behauptungen stimmten, eine fremde Macht in die wichtigste Entscheidung der amerikanischen Demokratie eingemischt, die Folgen für die ganze Welt hat. Und Trump wäre in gewisser Weise auch Präsident von Putins Gnaden. Zweifel an seiner Legitimation wird Trump aber niemals akzeptieren können. Wenn es diese Operation tatsächlich gab (die nicht ohne Billigung von oberster Stelle möglich gewesen wäre), dann müssten die russischen Geheimdienstler ihrem Herrn, der anders als Trump vom Fach ist, untertänigst zu seinem Coup gratulieren: Der Kreml bekam den amerikanischen Präsidenten, den er sich wünschte."