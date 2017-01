Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Türkei

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Türkei:

"Der große Irrtum der europäischen Nachkriegsgeneration bestand (und besteht noch) im Glauben, dass sich Werte wie Aufklärung und Freiheit im Alleingang durchsetzen würden. Demzufolge gerierte vor allem die EU sich über Jahrzehnte wie eine Ansammlung von Krämerseelen, die nur über die zu verteilende Beute stritt, anstatt als echtes politisches Vorbild ihre Werte selbst zu leben. Erdogan ist nur der Letzte, der das erkannt und am konsequentesten in neue Politik umgesetzt hat. Was nichts entschuldigt, der Mann stürzt sein Volk ins Unglück. Aber wenigstens in Teilen erklärt. Wo glaubhafte, noch lebendige Alternativen fehlen, haben Rattenfänger leichtes Spiel. Nicht nur in der Türkei."/al/DP/he