Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Konflikt Niederlande/Türkei

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Flugzeug des türkischen Außenministers die Landeerlaubnis verweigern, die türkische Familienministerin zur unerwünschten Person erklären und sie nach Deutschland ausweisen - das sind drastische Maßnahmen und unter Nato-Partnern gewiss nicht üblich. Aber die Regierung Rutte hat gezeigt, dass es auch in dem in dieser Hinsicht oft schlecht beleumundeten Westeuropa Grenzen dessen gibt, was man an Drohungen hinzunehmen bereit ist. Den Niederlanden war Vergeltung angedroht worden, sollten sie Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder untersagen. Die Regierung Rutte hat diesen Konflikt mit Ankara nicht gesucht.... Besonnenheit ist eine Tugend, gerade dann, wenn es hitzig wird. Und auch in unseren Breiten ist das Wahlvolk ziemlich erregt. Doch kann das nicht bedeuten, dass man sich alles bieten lassen muss."/DP/he