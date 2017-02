Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Schulz/Agenda 2010

FRANKFUR (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Schulz/Agenda 2010:

"Es muss ein schöner Moment gewesen sein am Montag in Bielefeld: Die Arbeitnehmer sind zur Konferenz gerufen, und der Chef reicht Häppchen. Und urteilt man nach dem Applaus, den Kanzlerkandidat Martin Schulz bei der SPD-Arbeitnehmerkonferenz erhielt, dann steht fest: Es hat geschmeckt. Stabilisierung des Rentenniveaus, Schluss mit der Befristung von Arbeitsverhältnissen ohne sachlichen Grund und sogar Korrekturen an der Anti-Arbeitslosen-Agenda von Gerhard Schröder: Das ist schon nahrhaft für eine Partei, die lange nach sozialen Akzenten gehungert hat. Und nicht nur für sie. Wenn Schulz so weitermacht, könnte aus den Einzelteilen vielleicht wirklich ein echtes Alternativprogramm werden. Ein Gegenentwurf zu der Ideologie, wonach wachsender Reichtum oben und billige Arbeit unten als alternativlos zu gelten haben."/yyzz/DP/stb